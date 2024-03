Ci sono sempre meno ebrei in Israele: -14,9% dal 1948

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Dalla fondazione dello Stato i musulmani residenti sono cresciuti del 90,5%

Si fa presto a dire Stato di Israele o “popolo di Israele” identificando il Paese mediorientale come la patria esclusiva del popolo ebraico. La realtà è invece quella di un territorio variegato dal punto di vista etno-religioso e particolarmente importante anche per il mondo arabo. E allora, visto che dopo il 7 ottobre 2023, data che verrà ricordata come l’inizio della guerra contro Hamas e come un punto di svolta per la storia del Paese, l’attenzione verso la società israeliana è molto alta. Vediamo come è composta considerando che dei 15,2 milioni di ebrei nel mondo, il 47% risiede in Israele.

Israele cruciale per il mondo ebraico, musulmano e palestinese

Parliamo di un territorio di 22.072 chilometri quadrati la cui densità di popolazione è molto alta: 373,2 persone per km2. In Israele sono presenti a maggioranza due religioni, quella ebraica e quella musulmana, che da sole rappresentano la fetta più consistente della popolazione locale, come mostra il grafico qui sopra. Ma Israele è anche terra di accoglienza per diverse minoranze: dai drusi ai circassi.

La popolazione residente: 9 milioni e 842mila persone

Secondo gli ultimi dati dell’’Ufficio centrale israeliano di statistica, al primo gennaio 2024 la popolazione residente contava 9 milioni e 842mila persone. Nel 1948, anno della Fondazione gli abitanti erano appena 806mila che sono cresciute in modo esponenziale e che, soprattutto, continuano a crescere: tra il 2019 e il 2022 l’aumento dei residenti è stato del 7,7%. Nel 2021 è stato raggiunto il picco di abitanti arrivati a 9 milioni e 998mila.

Passiamo ai palestinesi. Con questo termine intendiamo una popolazione originario della Palestina, che parla la lingua araba e professa in larga maggioranza la religione islamica sunnita e che ha lasciato il territorio oggi corrispondente allo Stato di Israele dopo la sua fondazione nel 1948. Nel mondo vivono circa 14 milioni di palestinesi mentre tra la Cisgiordania e della Striscia di Gaza, territori che compongono lo “Stato di Palestina”, non riconosciuto a livello internazionale, vivono 5.500.000 di persone.

Israele e religione: religione musulmana in crescita del 90,5%

Ma vediamo come è composta la popolazione di Israele in base alla religione. Nel 2022 le persone di religione musulmana sono 1 milione 747 mila, il 18,1% del totale; gli ebrei sono 7 milioni 101mila cioè il 73,5%. Seguono i drusi, che sono 150mila e rappresentano l’1,6% del totale e i cristiani sono 185mila l’ 1,9% del totale. Se guardiamo alle due religioni principali, quella ebraica e quella musulmana, osserviamo che la quota di credenti di fede musulmana è cresciuta rispetto all’anno della fondazione dello Stato di Israele, mentre quella ebraica è diminuita: tra il 1949 e il 2022, la popolazione di religione ebraica è infatti calata del 14,9% mentre quella di religione musulmana è cresciuta del 90,5%.

Israele ed etnie: ebrei e musulmani, ma anche cristiani non arabi

La popolazione ebraica di Israele alla fine del 2023 contava 7 milioni e 208mila persone (il 73,2%) mentre 2 milioni 80mila persone (il 21,1%) erano arabi. Quelli identificati dalle statistiche ufficiali come “altri” (cristiani non arabi, baha’i, samaritani, ebrei caraiti, avventisti, ebrei messianici, testimoni di Geova e immigrati dall’ex Unione Sovietica, che si identificano come ebrei ma che non soddisfano i requisiti della definizione ebraica ortodossa di “ebreo” che il governo utilizza per le procedure civili), costituiscono il 5,7% della popolazione pari a 554mila persone.

Minoranze di Israele: dai beduini ai drusi

Ecco quali sono le principali minoranze che abitano in Israele.

Arabi beduini: sono musulmani (stimati in circa 25omila) e appartengono a circa 30 tribù. La maggioranza delle quali sono sparse su una vasta area nel sud del Paese. Un tempo pastori nomadi, i beduini sono attualmente in transizione da un quadro sociale tribale a una società stabilmente stanziata e stanno gradualmente entrando nella forza lavoro israeliana.

Arabi cristiani: circa 123mila arabi cristiani vivono principalmente nelle aree urbane, tra cui Nazareth, Shfar’am e Haifa. Sebbene molte denominazioni siano nominalmente rappresentate, la maggioranza è affiliata alle chiese greco-cattolica, greco-ortodossa e cattolica romana.

I drusi: circa 122mila persone di lingua araba che vivono in 22 villaggi nel nord di Israele, costituiscono una comunità culturale, sociale e religiosa separata conosciuta come i drusi. Sebbene la religione drusa non sia accessibile agli estranei, un aspetto noto della sua filosofia è il concetto di taqiyya, che richiede la completa lealtà dei suoi aderenti al governo del paese in cui risiedono.

I circassi: costituiti da circa 4mila persone concentrate in due villaggi settentrionali, i circassi sono musulmani sunniti, sebbene non condividano né l’origine araba né il background culturale della più ampia comunità islamica. Pur mantenendo un’identità etnica distinta, partecipano agli affari economici e nazionali di Israele senza assimilarsi né alla società ebraica né alla comunità musulmana.

Gli aramei: ristretta minoranza in Israele, con solo circa 200 famiglie che risiedono nello Stato. Sono cristiani israeliani e, per la prima volta a partire da settembre 2014, costituiscono un gruppo etnico definito individualmente e non devono più identificarsi come arabi in Israele.

I dati si riferiscono al: 1948-2024

Fonte: Ufficio centrale israeliano di statistica