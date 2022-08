Un fumetto ci spiega come Chrome sia diventato una minaccia per la privacy e per la democrazia. Da scaricare gratuitamente.

Leah Elliott è una fumettista e attivista per i diritti digitali: adora i melograni, i muffin ai semi di papavero e la democrazia e ha creato il fumetto “Contra Chrome” per spiegare come nell’ultimo decennio il browser Chrome più diffuso al mondo sia diventato una minaccia tanto per la privacy degli utenti quanto per gli stessi processi democratici.

“Contra Chrome” è un riarrangiamento del fumetto “Chrome” commissionato da Google a Scott McCloud nel 2008, e presenta la trasformazione di questo browser in uno degli strumenti di sorveglianza più utilizzati al mondo, mettendone a nudo i funzionamenti che non conosciamo.

Copernicani ha tradotto in italiano a beneficio di tutti coloro che sono sensibili alle problematiche della privacy.

https://issuu.com/copernicani/docs/contrachrome_it_final