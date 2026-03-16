Chip, TSMC verso i 2 trilioni di dollari di capitalizzazione

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) si avvicina alla soglia dei 2 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato ed è pronta ad entrare nel prestigioso club dei 7 composto da Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta.
L’azienda, sostenuta dalla crescente domanda globale di chip avanzati destinati alle infrastrutture di AI, rappresenta oggi uno dei nodi più strategici dell’intera industria tecnologica, fornendo i semiconduttori progettati da alcune delle aziende più influenti del settore.
TSMC e il ruolo centrale nella filiera dell’AI
TSMC occupa una posizione chiave nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori. L’azienda produce infatti i processori progettati da giganti tecnologici come Nvidia, Apple e AMD.
Questa centralità industriale rende la fonderia taiwanese uno dei principali beneficiari della crescita del mercato dei chip avanzati, alimentata dall’esplosione dei data center dedicati all’addestramento e all’esecuzione di modelli di AI.
TSMC: leadership tecnologica nei nodi più avanzati
Il vantaggio competitivo di TSMC deriva soprattutto dalla sua leadership nei nodi produttivi più avanzati. L’azienda ha avviato la produzione di massa dei chip a 2 nanometri alla fine del 2025, consolidando il proprio primato tecnologico rispetto ai concorrenti.
La capacità produttiva per questo processo risulta già prenotata fino al 2027, segnale di una domanda particolarmente elevata da parte dei principali designer di chip. Nel 2025 circa il 70% della spesa dei maggiori sviluppatori di semiconduttori è confluita nelle linee produttive di TSMC, mentre il principale concorrente, Samsung Electronics, ha mantenuto una quota sensibilmente inferiore.
Prezzi in aumento e domanda sostenuta
Forte di questa posizione dominante, TSMC ha iniziato ad aumentare i prezzi delle lavorazioni più avanzate. Nel 2026 gli incrementi previsti oscillano tra il 3% e il 10% per i processi più sofisticati.
L’azienda prevede inoltre ulteriori aumenti annuali fino al 2029, sostenuti da una visibilità sulla domanda di lungo periodo e da una capacità produttiva già fortemente impegnata.
Nuovi investimenti e riduzione dei rischi geopolitici
Parallelamente alla crescita della domanda, TSMC ha avviato un piano di investimenti compreso tra 52 e 56 miliardi di dollari per espandere la propria capacità produttiva. Il programma include la costruzione di nuovi impianti negli Stati Uniti, una scelta che risponde anche alla necessità di ridurre i rischi geopolitici legati alla concentrazione industriale a Taiwan.
In un contesto caratterizzato dalla rapida espansione dei data center e dei dispositivi compatibili con AI, la posizione dominante dell’azienda nella produzione di chip avanzati potrebbe continuare a rafforzarsi. Per gli analisti, questa dinamica rende plausibile che TSMC diventi una delle prossime società a entrare stabilmente nel ristretto gruppo delle aziende con una capitalizzazione superiore ai 2 trilioni di dollari.