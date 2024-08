Giovedì nero per i titoli chip e AI negli Stati Uniti, con perdite anche pesanti per molte grandi aziende come Arm, Intel e Amd. Sentiment negativo per le paure di una prossima recessione economica in America e per le politiche monetarie restrittive della Federal Reserve. Effetto propaganda elettorale in vista delle presidenziali di novembre?

Giù l’indice di borsa dei chip, il caso Arm

Il giovedì nero per i titoli legati alle aziende fornitrici di chip negli Stati Uniti trova in Intel e Arm due sospetti responsabili ‘eccellenti’, a cui addossare le colpe del crollo dell’’indice di borsa di quasi l’8%.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, infatti, le azioni del gigante britannico Arm sono crollate del 16% dopo la presentazione delle stime per i prossimi mesi.

In sostanza, la paura ha attraversato rapidamente il mercato, perché previsioni conservative mettono in discussione il futuro del settore e raffreddano e non poco l’entusiasmo degli investitori sull’intelligenza artificiale (AI).

Affonda Intel

Questo porta ad un effetto domino rischioso, che ha catturato subito l’attenzione di Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta, che vedranno allungarsi i tempi di sviluppi dei nuovi modelli AI, per giunta rafforzato dalle notizie non buone provenienti da Intel.

La Big Tech americana ha infatti annunciato un taglio considerevole dei costi per 10 miliardi di dollari, la sospensione del dividendo del quarto trimestre e il taglio del 15% della forza lavoro.

Le fibrillazioni sui mercati asiatici ed europei

Inevitabilmente, il titolo a Wall Street è affondato subito, con perdite attorno al 13%.

Le fibrillazioni si propagano a tutto il resto del mondo finanziario, in particolare nei mercato asiatici.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc), il più grande produttore mondiale di chip, ha visto le proprie azioni scendere del 4,6% a Taipei, mentre Samsung ha chiuso con un calo del 4,1% a Seul. Anche SK Hynix, fornitore di Nvidia, ha subito una pesante flessione, chiudendo in ribasso del 10,2%, secondo quanto riportato da Milano Finanza.

Stesso discorso in Europa, con Asml che perde il 10% sul mercato di Amsterdam, e i negativi di STMicroelectronics e Infineon.

Pericolo recessione per l’economia USA e gli effetti dello scontro politico

Queste notizie, unitamente a quelle relative ai rischi di recessione per l’economia americana (forse frutto di propaganda elettorale viste le vicine presidenziali USA di novembre) e alla linea dura della Federal Reserve co una politica monetaria sempre restrittiva, potrebbero avere un impatto molto severo sull’industria dell’AI.

Non è da sottovalutare l’effetto che lo scontro politico interno agli Stati Uniti potrebbe avere sul mercato finanziario e l’industria dei chip, anche in chiave AI, a cui certamente non fa bene la conflittualità commerciale crescente sempre tra Stati Uniti e alleati da un lato e Cina dall’altro.

Altri segnali da non sottovalutare, in questo frangente, è il crollo del 7,1%, nella sessione di giovedì, dell’indice dei semiconduttori PHLX, il peggior dato in 24 ore da marzo 2020, quando la pandemia di coronavirus aveva fatto precipitare i mercati globali.

Il forte ribasso dell’incide di borsa della chip industry ha avuto effetti pesanti su tutti i Big del settore, ad esempio ha annullato il buon risultato ottenuto solo mercoledì scorso da Amd, facendo perdere il 7% a Nvidia.

