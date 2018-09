‘Chiamami col tuo nome’ domani in onda su Sky Cinema Uno

Arriva in prima tv venerdì 21 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile su Sky On Demand il film di Luca Guadagnino scritto da James Ivory.

Chiamami col tuo nome, il film diretto da Luca Guadagnino (Io sono l’amore, Suspiria), presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2017, candidato a quattro Premi Oscar® e vincitore di una statuetta per la miglior sceneggiatura non originale a James Ivory (Le Divorce – Americane a Parigi, Quel che resta del giorno), sbarca in prima tv venerdì 21 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Hits e sarà disponibile on demand.

Nel 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman (Timothée Chalamet – Beautiful Boy, Natale all’improvviso) un diciassettenne italoamericano di origine ebraica, trascorre l’estate con i genitori nella loro villa nel nord Italia dove suo padre, professore di archeologia, è solito ospitare uno studente straniero impegnato nella tesi di dottorato. Li raggiunge così il ventiquattrenne Oliver (Armie Hammer – Mine, Animali Notturni). Elio e Oliver iniziano a trascorrere molto tempo insieme attraendosi a vicenda, dando inizio ad una storia d’amore che cambierà le loro vite per sempre.

Chiamami col tuo nome, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di André Aciman, è l’ultimo film dell’ideale “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Candidato a 4 premi Oscar® e vincitore di una statuetta per la miglior sceneggiatura non originale a James Ivory, tra gli altri premi prestigiosi si ricordano anche 1 Nastro d’Argento 2018 per il miglior montaggio, 3 candidature ai Golden Globes 2018 e un premio ai BAFTA.

Al box office internazionale il film ha raggiunto la media più alta del 2017, raccogliendo all’unanimità consensi positivi anche dalla critica cinematografica: «Un romanzo radioso, uno dei regali più grandi dell’anno cinematografico» per il Wall Street Journal, «Tra i migliori film dell’anno» per il Washington Post, «Un sogno di sole, gentilezza, sensualità e musica. Un capolavoro» per il New York Post, «Superlativo e appassionato» per Rolling Stone.

Impreziosiscono il cast anche Michael Stuhlbarg (The Post, The Shape of Water), Amira Casar (At Eternity’s Gate, Planetarium), Victoire Du Bois (Cose nostre – Malavita), Esther Garrel (17 ragazze).