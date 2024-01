Chi vincerebbe la guerra tra le due Coree?

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Il Nord ha triplo di sottomarini (72) e il doppio di uomini (1,2 milioni), ma Seul ha tecnologie all’avanguardia

La Corea del Sud ha sganciato otto bombe su un campo militare in risposta al lancio del missile della Corea del Nord. E’ l’inizio della guerra? Il presidente sudcoreano Moon Jae-in dice che il test si è reso necessario dopo che Kim Jong-un ha fatto volare per 2700 chilometri un missile (che poi si è spezzato in tre parti nel Mare del Giappone). Ma chi è più forte tra le due Coree?

Uomini, sottomarini e artiglieria della Corea del Sud

Il nostro grafico lo dice chiaramente. La Corea del Nord ha un milione e 200 mila soldati pronti a combattere, mentre la Corea del Sud ne ha quasi la metà, 655 mila. Ma non è finita. La Corea del Nord surclassa quella del Sud per sottomarini (72 contro 23) e artiglieria pesante (21.000 pezzi contro 11.000, il doppio). Si equivalgono le forze di cielo: entrambi gli eserciti infatti possono contare su oltre 550 aerei da combattimento.

Al contrario, Moon Jae-in è in grado di portare sul campo di battaglia 3.500 carri armati e 20 navi da battaglia, contro i 2.414 carri e le 3 fregate di Kim Jong-un. Questi sono i numeri. Ma la guerra si vince anche con la tattica e la strategia. E soprattutto con la tecnologia. Vediamo quale dei due eserciti è più moderno.

Chi vincerebbe la guerra tra Seul e Pyongyang?

L’esercito di Pyongyang ha sostanzialmente più soldati, sia in attività che di riserva, rispetto a Seul anche se gran parte dei suoi soldati sono sottopagati e malnutriti. La Corea del Nord ha anche il doppio dell’artiglieria, ma si tratta di cannoni e obici ormai obsoleti. E che dire dell’aviazione? Hanno entrambi lo stesso numero do caccia, ma Kim Jong-une addestra i suoi piloti ancora con i vecchi MIG-15 che risalgono al 1950.

Al contrario l’esercito sudcoreano vanta tecnologie all’avanguardia, tra cui carri armati, aerei da combattimento e elicotteri da guerra di ultima generazione. La superiorità tecnologica del sud è innegabile. Però non basterebbe.

Perché la Corea del Sud perderebbe la guerra

Seoul infatti è a soli 55 chilometri dalla zona demilitarizzata, la striscia di terra che attraversa la Penisola Coreana istituita di comune accordo tra la Corea Del Nord, la Cina e le Nazioni Unite nel 1953 e che funge da zona cuscinetto tra le due Coree.

Che significa? Secondo gli esperti di strategia militare vista la superiorità dell’artiglieria pesante di Kim Jong-un, sarebbe facile per il dittatore bombardare pesantemente Seul con i suoi missili, senza spostare un solo soldato. E anche se il Sud fosse in grado di resistere ad una ipotetica invasione armata del Nord, sarebbe una vittoria di Pirro perché il bombardamento di Seul provocherebbe incalcolabili perdite militari e civili.

I dati si riferiscono al: 2017

Fonte: International Institute for Strategic Studies