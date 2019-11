5G Italy

The Global Meeting in Rome

3-4-5 dicembre 2019

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

Piazzale Aldo Moro, 7

(Ingresso da via dei Marruccini)

Roma

Manca meno di un mese alla seconda edizione del “5G Italy – The Global Meeting in Rome“, che si terrà a Roma il 3-4-5 dicembre 2019 presso l’Auditorium del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

La seconda Conferenza vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, imprese e università nazionali e internazionali e affronterà le tematiche principiali legate allo sviluppo del 5G in Italia, in Europa e nel mondo.

Hanno già confermato la loro partecipazione:

Luca Balestrieri , Direttore Piattaforme e distribuzione, RAI

, Direttore Piattaforme e distribuzione, RAI Stefania Bandini , Centro di Ricerca sistemi complessi e intelligenza artificiale

, Centro di Ricerca sistemi complessi e intelligenza artificiale Nicola Blefari Melazz i, Direttore, CNIT

i, Direttore, CNIT Sabrina Baggioni , 5G program director, Vodafone

, 5G program director, Vodafone Franco Bassanini , Presidente Open Fiber

, Presidente Open Fiber Deborah Bergamini , Commissione Poste, Trasporti e telecomunicazioni

, Commissione Poste, Trasporti e telecomunicazioni Federico Boccardi , OFCOM London

, OFCOM London Francesco Boccia , Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Lorenza Bonaccorsi , Sottosegretario MiBact con delega per Turismo

, Sottosegretario MiBact con delega per Turismo Elena Bottinelli , AD, Ospedale San Raffaele

, AD, Ospedale San Raffaele Giuseppe Busia , Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali

, Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali Giancarlo Capitani , Presidente, Netconsulting

, Presidente, Netconsulting Marco Cappellini , Ceo, Centrica

, Ceo, Centrica Maria Chiara Carrozza , Direttore scientifico Fondazione Don Gnocchi e professore di Bioingegneria Industriale Scuola Superiore Sant’Anna AI

, Direttore scientifico Fondazione Don Gnocchi e professore di Bioingegneria Industriale Scuola Superiore Sant’Anna AI Gino Carrozzo , Deputy Head of R&D, Nextworks

, Deputy Head of R&D, Nextworks Edoardo Colombo , Innovation Advisor

, Innovation Advisor Giovanni Emanuele Corazza , Professore, Università di Bologna

, Professore, Università di Bologna Rita Cucchiara , Professoressa, Università di Modena e Reggio Emilia

, Professoressa, Università di Modena e Reggio Emilia Ernesto Damiani , Presidente, CINI

, Presidente, CINI Luca D’Antonio , Strategy and Innovation Director, Teko Telecom

, Strategy and Innovation Director, Teko Telecom Mérouane Debbah , CentraleSupélec – Director of the Huawei Mathematical and Algorithmic Sciences Lab, Paris, France

, CentraleSupélec – Director of the Huawei Mathematical and Algorithmic Sciences Lab, Paris, France Maurizio Dècina , Professore Emerito al Politecnico di Milano

, Professore Emerito al Politecnico di Milano Laura Di Raimondo , Direttore generale, ASSTEL

, Direttore generale, ASSTEL Nicola Fabiano , Garante Privacy della Repubblica di San Marino

, Garante Privacy della Repubblica di San Marino Eugenio Fedeli , Responsabile Ricerca e Sviluppo, RFI

, Responsabile Ricerca e Sviluppo, RFI Pietro Guindani , Presidente, Asstel

, Presidente, Asstel Wolfgang Kopf , Senior Vice President for Public and Regulatory Affairs, Deutsche Telekom

, Senior Vice President for Public and Regulatory Affairs, Deutsche Telekom Donato Limone , Direttore, Scuola Nazionale Amministrazione Digitale Unitelma Sapienza

, Direttore, Scuola Nazionale Amministrazione Digitale Unitelma Sapienza Alex Lin , Presidente, China Telecom, Italia

, Presidente, China Telecom, Italia Luigi Lusuriello , Chief Digital Office, ENI

, Chief Digital Office, ENI Rita Massa , Direttrice, ICEMB

, Direttrice, ICEMB Marja Matinmikko-Blue , Oulu University, Finland

, Oulu University, Finland Gianluca Mazzini , CEO, Lepida

, CEO, Lepida Stefano Mele , Presidente dell’Autorità per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione della Repubblica di San Marino

, Presidente dell’Autorità per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione della Repubblica di San Marino Tommaso Melodia , Director, Institute for the Wireless IoT of Research, PAWR Project Office Department of Electrical and Computer Engineering Northeastern University

, Director, Institute for the Wireless IoT of Research, PAWR Project Office Department of Electrical and Computer Engineering Northeastern University Marzia Minozzi , Responsabile Normativa e Regolamentazione, ASSTEL

, Responsabile Normativa e Regolamentazione, ASSTEL Fabrizia Montefiori , AD, Tiesse

, AD, Tiesse Alessandro Morelli , Presidente, Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni

, Presidente, Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni Mario Nobile , Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

, Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Pacini , Direttore generale, CSI Piemonte

, Direttore generale, CSI Piemonte Luigi Paganetto , Professore, Università di Roma Tor Vergata

, Professore, Università di Roma Tor Vergata Paola Pisano , Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Alessandro Polichetti , Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale Istituto Superiore di Sanità

, Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale Istituto Superiore di Sanità Carlo Ratti , Direttore, Senseable City Lab, MIT

, Direttore, Senseable City Lab, MIT Alberto Sanna , Direttore Centro di Ricerca Tecnologie Avanzate per la Salute ed il Benessere, IRCCS Ospedale San Raffaele

, Direttore Centro di Ricerca Tecnologie Avanzate per la Salute ed il Benessere, IRCCS Ospedale San Raffaele Antonio Sassano , Presidente, FUB

, Presidente, FUB Karim Taga , Managing Partner Telecommunications, Information Technology, Media & Electronics, Arthur D. Little

, Managing Partner Telecommunications, Information Technology, Media & Electronics, Arthur D. Little Gennaro Vecchione , Direttore, DIS

, Direttore, DIS Gianni Vernazza , Presidente, CNIT

, Presidente, CNIT Claudia Vernotti , Direttore, ChinaEU

, Direttore, ChinaEU Alf Zugenmeier, Professor, Munich University

I contenuti della scorsa edizione della Conferenza sono disponibili nella sezione Edizione 2018 del sito dove è possibile consultare: l’Agenda, le biografie dei 106 Speaker nazionali ed internazionali, gli sponsor, tutti i video (video reportage, video interventi, video interviste) e molto altro.

5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) e organizzato da Supercom in collaborazione con Key4biz.