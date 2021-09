Oggi parliamo di Green Pass e smart working. Per il ministro della Pa Renato Brunetta “il certificato verde sarà obbligatorio per accedere al luogo di lavoro”.

Infine crescono le installazioni di rinnovabili nel nostro Paese, solo nella secondo trimestre del +70% a 272 MW, ma il problema delle autorizzazioni frena il settore.

Chi non ha il green pass può lavorare in smart working?

di Luigi Garofalo

Brunetta: “La risposta sarà nelle linee guida che faremo. Per accedere al luogo di lavoro il green pass sarà obbligatorio”.

Australia: riconoscimento facciale per chi è in quarantena Covid

di Flavio Fabbri

Riconoscimento facciale: test in Australia per aiutare la polizia nel controllo e le verifiche di chi è sottoposto a quarantena Covid.

Rinnovabili: +34% di installazioni in Italia nel primo semestre 2021

di Flavio Fabbri

Crescono le installazioni di rinnovabili nel nostro Paese, solo nel secondo trimestre del +70% a 272 MW, ma rimane problema autorizzazioni.

Calcio Serie A, dati dell’audience ‘pasticciati’ il new normal?

di Luigi Garofalo

Le due possibili decisioni di Agcom su Dazn. Il commento dell'esperto dei media Francesco Siliato (Studio Frasi).

DAZN, online la petizione di Adiconsum: ‘Libertà di scelta dei consumatori’

di Paolo Anastasio

Sbarca online la petizione per garantire ai consumatori la libertà di scelta e la neutralità tecnologica per vedere le partite di Serie A.

Netflix, non si sa quanto fattura in Italia ma teme l’incremento degli obblighi di investimento

di Angelo Zaccone Teodosi

Il Parlamento si deve esprimere anche sulla norma che obbliga le piattaforme a raddoppiare la quota dei ricavi destinati alla produzione italiana ed europea: dal 12,5 % al 25 % degli introiti annui.

Carbone, petrolio e gas: spesa globale a 1.700 miliardi di dollari entro 2030

di Flavio Fabbri

Nuovi studi confermano investimenti miliardari globali in pozzi, impianti e infrastrutture per carbone, petrolio e gas naturale.

La Rai di Fuortes fra risanamento e rilancio della sua missione pubblica

di Carlo Rognoni

Per Democrazia Futura Carlo Rognoni esamina "I primi cinquanta giorni del nuovo vertice di Viale Mazzini" voluto da Draghi.

Agenzia cybersicurezza nazionale, Nunzia Ciardi vice direttore generale

di Luigi Garofalo

Nominata dal Consiglio dei ministri su proposta del premier Mario Draghi. Nunzia Ciardi è il vice direttore generale dell'Agenzia cyber.

Anonymous buca Epik, la società di hosting che ospita il social Parler

di Piermario Boccellato

Anonymous mette ko Epik, l'azienda sui cui server sono ospitati i social di estrema destra come The Donald, Parler, ma anche Gab e 8chan.

Prezzi ballerini per lo shopping online: Internet e il dynamic pricing

di Edoardo Stigliani, Sos Tariffe

Il dynamic pricing sta diventando una delle strategie più in voga per le aziende. Ma davvero si risparmia?

Aumento del 40% sulle bollette dell’energia? Come correre ai ripari

di Davide Raia, Sos Tariffe

Cosa si può fare in attesa dell'arrivo di questa nuova stangata sulle bollette che non ha precedenti nella storia del mercato energetico?

Calcio, le partite di Serie A femminile in HD solo su Tivùsat

di Redazione

Quest'anno il campionato di calcio di Serie A Femminile sarà visibile anche in tv in chiaro, su La7 (disponibile in HD su tivùsat al canale 107).

Together in transition: tra sostenibilità e 5G. Rivedi il talk



