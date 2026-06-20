Chi era Francesca Valentino, la turista italiana morta nella Repubblica Dominicana﻿

(Adnkronos) – Avrebbe compiuto 46 anni tra qualche settimana Francesca Valentino, la donna morta per le esalazioni sprigionate nel grave incendio che ha colpito la località turistica di Bayahibe vicino a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Insegnante di danza, proprio in quelle zone per alcuni anni aveva vissuto con suo marito, prima di rientrare in Italia, a Caserta. Madre di due bimbe, Francesca Valentino aveva partecipato in passato ad alcuni programmi televisivi. Prima di trasferirsi all’estero, aveva vissuto per un periodo a Roma, dove aveva aperto una scuola di danza, e attualmente gestiva un b&b a Caserta. Da alcuni giorni era in vacanza con la famiglia nella Repubblica Dominicana, dove si è verificata la tragedia. Era riuscita a scampare alle fiamme, ma ha perso la vita per una crisi respiratoria, probabilmente per aver respirato i fumi del rogo.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato oggi con l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo Sergio Maffettone per essere aggiornato sulle condizioni dei turisti italiani ospitati nel resort di Bayahibe andato a fuoco venerdì mattina. Lo si apprende da una nota della Farnesina, secondo cui il vicepremier ha parlato anche con il coniuge della signora Francesca Valentino, la connazionale deceduta, esprimendogli le sue condoglianze e quelle governo italiano.

L’Ambasciatore Maffettone ha informato il ministro Tajani sulle operazioni consolari effettuate per assistere i connazionali di rientro in Italia, e lo ha aggiornato anche sull’attività del personale Alpitour che dal primo momento si è mobilitato efficacemente per aiutare i turisti. Dopo il volo decollato già ieri sera, altri 83 connazionali rientreranno oggi con partenze già programmate. Rimarrebbero poco più di 90 connazionali che rientreranno, d’intesa con Alpitour, nei prossimi giorni seguendo il programma originario.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz