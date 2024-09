Chef di Dubai confessa: ‘La mia super pizza inventata da ChatGPT’

“In qualità di chef, non avrei mischiato questi ingredienti su una pizza, ma detto questo il mix di sapori è davvero buono”. Lo ha detto uno chef di Dubai che ha usato ChtGPT, il chat bot di OpenAI, per inventarsi una nuova ricetta per la pizza che ha avuto un grande success e che va via come il pane.

Pizza figlia dell’AI gran successo

Spartak Arutyunyan, responsabile dello sviluppo dei menu per la catena internazionale di pizzerie Dodo Pizza, ha detto alla BBC che la ricetta risultante “è stata in realtà un enorme successo, ed è ancora nel menu”.

Nel tentativo di riflettere le tradizioni culinarie di Dubai, ChatGPT ha fatto di tutto, suggerendo un mix selvaggio e stravagante di ingredienti. La ricetta include “pollo arabo shawarma, formaggio paneer indiano grigliato, erbe Za’atar mediorientali e salsa tahini”.

Mix vincente

In altre parole, il chatbot ha deciso di creare un miscuglio di sapori interculturali da mettere insieme su una pizza piuttosto che su un alimento più originale. E il tentativo ha colto nel segno.

“Come chef, non mescolerei mai questi ingredienti su una pizza, ma comunque il mix di sapori era sorprendentemente buono”, ha detto Arutyunyan alla BBC.

Gli scarti del menù

Arutyunyan poi ha detto che al contrario altre ricette proposte da ChatGPT non hanno avuto per nulla successo, compresa una pizza condita con fragole e pasta, o una torta con mirtilli e cereali per la colazione.

Altre iniziative culinarie basate sul’AI hanno fatto flop, come ad esempio il “negozio di frullati su misura” chiamato BetterBlends a San Francisco, che ha chiuso i battenti dopo che la sua attività di ricette di frullati iper-personalizzati non è riuscita a prendere piede.

Flop ma anche nuove idee

Anche un negozio di tacos a Dallas si è dilettato con l’intelligenza artificiale generativa, con risultati altrettanto contrastanti.

La direttrice culinaria di Velvet Taco, Venecia Willis, ha detto alla BBC che ChatGPT ha sputato fuori alcune “combinazioni stravaganti”.

“Penso che l’intelligenza artificiale sia un ottimo strumento da utilizzare quando sei in un momento di crisi creativa, per rimettere in moto il cervello – ‘quella combinazione potrebbe davvero funzionare, proviamola’”, ha detto. “L’intelligenza artificiale può suggerire qualcosa a cui forse non avresti pensato”.

Altri esperti sono invece molto più scettici riguardo all’uso dei chatbot IA in cucina.

