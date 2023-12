Che tempo farà a Natale? (video)

Tempo che rimane stabile, ma con nubi in transito su molte regioni e qualche piovasco domani, soprattutto lungo le tirreniche.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

AL NORD

Al mattino ampi spazi di sereno, attesi banchi di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito a nord-est, isolati piovaschi sulla Valle d’Aosta. In serata e in nottata attese precipitazioni sui rilievi di confine, nevose oltre 1300-1500 metri.

AL CENTRO

Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata atteso un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni Tirreniche. Tempo invariato altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito ovunque. Al pomeriggio attese ampie schiarite, salvo qualche addensamento basso sulla Sardegna occidentale. In serata attesi piovaschi su coste Tirreniche e Isole Maggiori. Variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stabili o in aumento al centro-sud, in calo al nord. Massime senza variazioni di rilievo.