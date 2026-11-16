ChatGPT Wallet, gli agenti AI potranno pagare al posto degli utenti: accordo con Amex, Mastercard e Visa

OpenAI lancia ChatGPT Wallet, il nuovo portafoglio digitale sviluppato in collaborazione con American Express, Mastercard e Visa che permette agli agenti di ChatGPT di effettuare un pagamento per conto dell’utente senza conoscere il numero reale della sua carta.

Il principio è semplice: l’utente registra una carta una sola volta e, quando l’agente arriva al checkout, controlla prodotti, importo e carta selezionata e autorizza l’acquisto attraverso una verifica biometrica, ad esempio Face ID o impronta digitale.

L’agente paga, ma non vede i dati reali della carta

Dopo l’autorizzazione dell’utente, il circuito di pagamento genera un token che sostituisce i dati reali della carta. Il pagamento viene quindi effettuato utilizzando credenziali sostitutive, con numero, codice di sicurezza e scadenza dedicati alla transazione.

OpenAI sottolinea inoltre che il sistema mantiene, quando applicabili, i normali vantaggi associati alla carta e le protezioni previste in caso di controversie con il venditore, per esempio quando un prodotto arriva difettoso. Il rapporto commerciale continua infatti a essere direttamente tra cliente ed esercente. Il negozio mantiene il controllo su prezzi, spedizioni, resi e assistenza.

Da 1,2 miliardi di utenti alla possibilità di comprare direttamente

La scelta di OpenAI punta a trasformare ChatGPT da strumento utilizzato per cercare e confrontare prodotti a intermediario capace anche di completare l’acquisto. Secondo la società, 1,2 miliardi di persone utilizzano ChatGPT ogni settimana e una parte significativa si affida già al chatbot per cercare prodotti, confrontare alternative e decidere cosa comprare.

Nella prima fase, tuttavia, l’agente non potrà acquistare autonomamente senza controllo: prima di ogni transazione l’utente dovrà verificare l’ordine e autorizzarlo.

OpenAI prevede che in futuro gli utenti possano delegare completamente alcuni acquisti al proprio agente, stabilendo in anticipo parametri precisi come limiti di spesa, categorie di prodotti o periodi temporali. Un agente potrebbe quindi, per esempio, essere autorizzato a comprare determinati prodotti entro una certa cifra senza richiedere ogni volta un nuovo intervento dell’utente.

Nella prima fase sarà disponibile esclusivamente agli utenti ChatGPT Pro maggiorenni negli Stati Uniti con carte idonee emesse negli Usa. L’utente potrà quindi chiedere al proprio dot non solo di cercare e confrontare un prodotto, ma anche di completarne l’acquisto. L’espansione sarà graduale, mentre OpenAI lavorerà con banche, circuiti di pagamento ed esercenti per verificare il funzionamento del sistema nelle transazioni reali.

Rischio sicurezza

Il lancio di ChatGPT Wallet apre però un problema nuovo per e-commerce e sistemi antifrode. Molti siti potrebbero infatti bloccare involontariamente gli agenti AI perché li interpretano come traffico automatizzato, mentre i sistemi di controllo delle frodi potrebbero considerare sospetto un acquisto effettuato attraverso un agente.

Per questo OpenAI ha pubblicato anche un Commerce Partner Playbook destinato alle aziende. Gli esercenti vengono invitati a rendere facilmente accessibili agli agenti informazioni aggiornate su prodotti, prezzi e disponibilità, a configurare firewall e CDN affinché riconoscano le richieste provenienti dagli agenti verificati di ChatGPT e a coordinarsi con i propri fornitori di pagamento e antifrode.

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