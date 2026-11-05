Le query di ChatGPT assimilabili a ricerche online hanno raggiunto un volume pari a circa il 20% di quelle effettuate su Google. Un dato che fotografa quanto rapidamente i chatbot AI stiano cambiando il modo in cui le persone cercano informazioni sul web.

Google resta enormemente più grande, ma il segnale è difficile da ignorare: ChatGPT sta diventando anche un motore di ricerca. “Il volume delle query simili a ricerche effettuate su ChatGPT è ormai pari a circa un quinto del volume delle query di Google”, ha dichiarato Adam Fry, responsabile del prodotto consumer di ChatGPT, ad Alex Kantrowitz della newsletter Big Technology.

Il dato, riportato da Business Insider, non significa che ChatGPT abbia già raggiunto Google sul terreno della ricerca. Ma mostra che una parte crescente degli utenti non utilizza più il chatbot soltanto per scrivere testi, programmare o generare immagini: lo interroga direttamente per ottenere informazioni.

La ricerca di informazioni è già il primo utilizzo dell’AI

Secondo un’indagine pubblicata quest’estate, il 42% degli adulti americani intervistati ha dichiarato di aver utilizzato strumenti di AI per cercare informazioni. È il caso d’uso più diffuso. Al secondo posto c’è l’utilizzo sul lavoro, indicato dal 38% degli adulti occupati. Seguono intrattenimento, notizie e consigli medici.

Il sondaggio non riguardava soltanto ChatGPT, ma il servizio di OpenAI risultava nettamente il chatbot più utilizzato: il 44% degli adulti americani intervistati dichiarava di averlo già provato, contro il 24% di Gemini. ChatGPT ha oggi 1,2 miliardi di utenti settimanali. Non sappiamo quanti lo utilizzino principalmente per cercare informazioni, ma è ormai evidente che la ricerca sta diventando una delle sue funzioni centrali.

Google resta un gigante

Google dichiara di gestire circa 5mila miliardi di ricerche all’anno e domina il settore da oltre vent’anni. Il suo modello di business continua inoltre a poggiare in larga misura sulla ricerca e sulla pubblicità collegata alle query degli utenti.

Sundar Pichai, CEO di Alphabet, aveva già respinto l’idea che la crescita dei chatbot AI debba necessariamente tradursi in un declino di Google. “Avete visto questi chatbot crescere fino a centinaia di milioni di utenti. Noi siamo cresciuti nelle query”, aveva spiegato in un’intervista a Bloomberg. Pichai aveva paragonato la situazione a quella di TikTok e YouTube: l’arrivo di un nuovo concorrente non aveva impedito a YouTube di continuare a crescere.

Ma qualcosa nella ricerca è cambiato

Negli ultimi anni molti utenti hanno iniziato a percepire Google Search come meno efficace rispetto al passato. I risultati sono diventati sempre più affollati da contenuti costruiti per posizionarsi sui motori di ricerca, con pagine ottimizzate per la SEO che spesso rendono più difficile trovare rapidamente ciò che si sta cercando.

Un comportamento diventato emblematico è quello di aggiungere “Reddit” alla fine delle query Google, nel tentativo di trovare discussioni e risposte prodotte da persone reali invece di contenuti pensati principalmente per scalare i risultati di ricerca.

Per un periodo questa abitudine ha portato una quantità crescente di traffico verso Reddit. Ora, però, anche questo equilibrio sta cambiando: la stessa piattaforma ha segnalato un calo del traffico proveniente da Google dopo l’espansione delle AI Overviews.

La risposta arriva prima del link

ChatGPT ha cambiato soprattutto una cosa: l’utente non deve necessariamente scegliere tra dieci link, aprire pagine e ricostruire da solo una risposta. Fa una domanda e riceve direttamente una sintesi. È un modello molto diverso dalla ricerca tradizionale e spiega perché una parte degli utenti abbia iniziato a spostare alcune ricerche dai motori ai chatbot.

Il problema è che l’AI può sbagliare. I modelli linguistici possono produrre informazioni inesatte, allucinazioni o risposte apparentemente convincenti ma false. La crescita di ChatGPT nella ricerca potrebbe quindi raccontare due fenomeni contemporaneamente. Da una parte c’è il successo dei chatbot AI, che offrono un modo più diretto e conversazionale per accedere alle informazioni. Dall’altra c’è il malcontento accumulato negli anni verso il modello tradizionale della ricerca online.

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