ChatGPT, sta finendo l’hype?

Le notizie in prima pagina.

ChatGPT e simili, è già sboom? Diminuzione di utenti, più errori e cause per violazione del copyright. Ecco perché l’hype per l’intelligenza artificiale generativa sta già calando.

Golden Power. Il dossier degli esperti del Senato: “Troppe notifiche. Semplificare, perché crea incertezze negli investitori”.

(In)sicurezza informatica. Tesla fa causa a due ex dipendenti per la fuga dei dati di 75mila utenti. Quali le colpe di Elon Musk?

Clicca qui per leggere la Dailyletter