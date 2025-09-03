»
ChatGPT non sta funzionando in tutto il mondo
Da stamattina ChatGPT è in down in tutto il mondo. Il chatbot di OpenAI non fornisce risposte agli utenti e non dà segni di vita, seppur il sito rimanga correttamente visitabile e così anche l’accesso alle conversazioni precedenti. Secondo Downdetector la situazione di disservizio è ancora in corso. 

Ancora sconosciute le motivazioni dietro il blackout di ChatGPT, ma non è la prima volta che negli ultimi mesi si blocca. Gli ultimi episodi degni di nota erano avvenuti a giugno e gennaio. Lo scorso 18 giugno il sito non ha funzionato per gran parte della mattina prima di tornare operativo dopo qualche ora. Solo nel pomeriggio OpenAI ha comunicato il seguente messaggio: “Abbiamo identificato la causa principale del problema che causa errori e latenza elevati nei servizi elencati. Stiamo lavorando per implementare una soluzione”. Nel frattempo attendiamo comunicazione da parte di OpenAI.

Articolo in aggiornamento

