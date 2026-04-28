ChatGPT manda già clienti alle aziende italiane. I dati di Bitmetrica

C’è un canale di acquisizione clienti che molte aziende italiane stanno già usando senza saperlo: è chatGPT. E converte meglio di Google Ads.

Non è una previsione. Sono dati reali, misurati in Google Analytics 4, rilevati da Bitmetrica, agenzia romana Google Premier Partner specializzata in performance marketing e GEO (Generative Engine Optimization).

I numeri che hanno sorpreso

Monitorando sistematicamente il traffico AI per i propri clienti, Bitmetrica ha rilevato un dato inatteso: chatgpt.com compare come sorgente di traffico attiva in Google Analytics, con un tasso di conversione su form inviato del 6,25% per un cliente nel settore sanitario, contro una media di sito del 2,18%. Il traffico da chatGPT convertiva di più rispetto alla media degli altri canali, senza aver investito un euro in advertising.

Il meccanismo è diretto: l’utente pone una domanda a chatGPT, il modello suggerisce il brand come riferimento rilevante per la sua esigenza, l’utente clicca e arriva sul sito già orientato alla decisione. Zero campagne, zero CPC.

Un secondo caso riguarda un e-commerce di prodotti fisici: le AI generano visite direttamente sulle pagine prodotto specifiche, non sulla homepage, segno che il modello cita il brand in risposta a domande degli utenti direttamente sui prodotti da comprare e le AI suggeriscono proprio i prodotti del cliente.

Questo segnale si sta ripetendo sempre di più: negli e-commerce gestiti da Bitmetrica, le sorgenti AI stanno comparendo con frequenza crescente come canale di ingresso, con sessioni sempre più orientate all’acquisto diretto di prodotti specifici.

“Quello che stiamo misurando non è un fenomeno marginale. È un canale di acquisizione reale, già attivo, che la maggior parte delle aziende italiane non sta ancora monitorando”, ci spiega Angelo Laudati, CEO di Bitmetrica, agenzia italiana di performance marketing con sede a Roma.

Perché il traffico AI converte meglio del paid

Quando un utente clicca su un annuncio Google o Meta, sa di stare a guardare a una pubblicità. Esiste uno scetticismo di default. I tassi di conversione medi di campagne paid ben ottimizzate si aggirano tra l’1% ed il 3%.

Quando invece lo stesso utente chiede a chatGPT quale servizio scegliere e il modello risponde citando un brand, la percezione cambia radicalmente. Non è pubblicità, ma una raccomandazione percepita come imparziale. È lo stesso meccanismo del passaparola, ma su una scala che nessun passaparola ha mai raggiunto: chatGPT risponde a milioni di domande al giorno.

Se un brand è presente in quelle risposte, riceve raccomandazioni continue a costo zero.

Come Bitmetrica replica il risultato in modo sistematico

Bitmetrica come agenzia digital si occupa anche di GEO, che è acronimo di Generative Engine Optimization, ovvero l’ottimizzazione dei siti per le intelligenze artificiali, che lavora su varie tecniche per portare un brand nelle risposte dei modelli AI.

I dati devono essere verificabili su altri siti: i modelli linguistici estraggono fatti verificabili e relazioni tra entità. Se un brand non esiste come entità strutturata nel web semantico, con dati e informazioni coerenti, dati verificabili e connessioni a fonti esterne autorevoli come ad esempio recensioni su Google o su Trustpilot, il modello non ha abbastanza segnali per citarlo con fiducia.

Contenuti che le AI possono citare: un contenuto ottimizzato per Google non è necessariamente citabile da un modello AI.

I modelli privilegiano contenuti che rispondono in modo diretto e strutturato a domande specifiche, con fatti concreti e organizzazione semantica chiara.

L’agenzia ha sviluppato internamente un tool che misura sistematicamente se e come un brand viene citato dai principali strumenti AI come ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude e Grok su un set di query rilevanti per il settore.

Chi deve occuparsene adesso

L’impatto della GEO è già misurabile nei settori dove il processo di acquisto prevede una fase di raccolta informazioni: e-commerce, servizi B2C con richiesta preventivo, consulenza, salute, finanza, formazione.

Il parallelismo con la SEO dei primi anni Duemila è diretto: chi ha iniziato prima ha costruito vantaggi competitivi che i competitor hanno impiegato anni a recuperare. I dati raccolti da Bitmetrica indicano che quella finestra è aperta adesso, nel 2026, per la GEO.

Il traffico AI esiste già. La domanda non è se funziona, è quando iniziare a misurarlo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz