Le università giapponesi stanno prendendo provvedimenti circa l’uso da parte degli studenti di ChatGPT, l’applicazione di intelligenza artificiale (AI) interattiva di Microsoft che genera frasi naturali in risposta alle domande.

In particolare, l’uso di ChatGPT è sempre più limitato per quanto riguarda la redazione di temi e altri scritti, e gli studenti vengono messi sempre più in guardia dalle fughe di notizie.

Gli esperti hanno sottolineato che i membri delle facoltà devono anche prendere le contromisure necessarie.

La Sophia University ha rilasciato la sua politica di valutazione relativa a ChatGPT e altri chatbot di intelligenza artificiale a studenti e docenti sul suo sito Web ufficiale il 27 marzo.

L’uso di testo, codice sorgente del programma e risultati di calcolo generati da ChatGPT e altri chatbot di intelligenza artificiale non è consentito su incarichi come “documenti di reazione, rapporti, saggi e tesi” senza il permesso degli istruttori, afferma la dichiarazione. “Se l’uso è confermato dagli strumenti di rilevamento… verranno prese misure rigorose”.

ChatGPT è stato rilasciato gratuitamente lo scorso novembre dalla start-up statunitense OpenAI, in cui Microsoft ha investito miliardi, ed è già utilizzato da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo.

Sebbene ChatGPT offra un alto livello di praticità, può fornire risposte errate in aree in cui l’IA non ha una conoscenza approfondita o comportare una violazione del copyright. Esiste anche il rischio che l’IA possa acquisire informazioni riservate su aziende, ricerche e altre questioni e divulgare tali dati a soggetti esterni.

Non è possibile vietare completamente agli studenti l’uso dell’intelligenza artificiale, quindi le università ne hanno principalmente limitato l’uso durante la preparazione dei saggi e hanno emesso avvertimenti.

L’Università di Tokyo ha pubblicato il 3 aprile sul proprio sito web interno un documento intitolato About Generative AI, che fa riferimento anche ad altre IA interattive. Si afferma che “i report devono essere creati dagli studenti stessi e non possono essere creati esclusivamente con l’aiuto dell’IA”.

Alla cerimonia d’ingresso all’Università di Kyoto, il preside dell’università Nagahiro Minato ha affermato che i documenti generati dall’intelligenza artificiale hanno molti problemi. “Scrivere richiede una grande quantità di energia, ma rafforzerà la tua mentalità e la tua capacità di pensare”, ha detto agli studenti.

Anche le università chiedono ai docenti di agire

La Tohoku University ha pubblicato un avviso sull’utilizzo dell’IA generativa sul suo sito Web ufficiale e ha esortato i docenti a ripensare a come vengono assegnati gli incarichi e come vengono somministrati gli esami. Raccomanda, ad esempio, di “controllare come risponderà l’IA prima di assegnare esercizi e relazioni” e di “passare a un formato di esame che richieda agli studenti di scrivere in classe”.

Il dottor Motohisa Kaneko, professore con incarico speciale presso l’Università di Tsukuba, specializzato in istruzione superiore, ha dichiarato: “È difficile garantire che gli studenti non stiano davvero utilizzando il sistema semplicemente vietando loro di utilizzare (l’IA generativa) nei loro saggi di scrittura . Gli istruttori dovranno essere più creativi, utilizzando mezzi come chiedere agli studenti di presentare relazioni e poi dare loro esami orali”.