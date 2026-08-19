ChatGpt, in Europa arrivano le pubblicità sulle versioni gratuite e ‘Go’. OpenAi: “Le usano decine di migliaia di aziende”

(Adnkronos) – A sei mesi dall’inizio dei test negli Usa, la prossima settimana le pubblicità all’interno di ChatGPT arriveranno anche in 31 Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Austria. Lo comunica OpenAi annunciando l’estensione del programma ChatGpt Ads. Gli annunci verranno mostrati esclusivamente agli utenti con piani Free (ovvero l’uso gratuito) e Go (il piano di abbonamento più a basso costo). “L’advertising contribuisce a portare avanti la nostra missione di democratizzare l’accesso alla migliore AI, supportando l’utilizzo gratuito e a basso costo di ChatGPT. Come nei mercati in cui siamo già presenti, gli abbonamenti Plus, Pro ed Enterprise resteranno senza pubblicità”, scrive l’azienda.

Al contempo vengono attivati gli strumenti per gli inserzionisti, che potranno accedere a ChatGpt Ads tramite il team dedicato (OpenAI Ads Solutions), le agenzie partner e i partner tecnologici. “L’accesso in modalità self-service attraverso Ads Manager sarà disponibile più avanti nel corso dell’estate”, scrive ancora OpenAI. “Questa espansione offre ai marketer di tutta Europa un nuovo strumento per raggiungere gli utenti mentre sono attivamente impegnati a esplorare, confrontare e prendere decisioni”.

Il funzionamento delle pubblicità lo spiega la stessa azienda: le conversazioni e le ricerche degli utenti vengono incrociate con gli obiettivi delle aziende: “ChatGPT Ads offre ai marketer l’opportunità di intercettare le persone lungo l’intero customer journey, mentre esplorano e valutano le proprie opzioni, e di rendersi utili nei momenti chiave che stimolano la scoperta, orientano le decisioni e guidano all’acquisto”.

OpenAi precisa però che le conversazioni rimangono “rigorosamente private e inaccessibili agli inserzionisti, e non vendiamo mai i dati dei clienti. Gli annunci su ChatGPT sono sempre etichettati in modo trasparente e separati dalle risposte dell’AI, e l’advertising non influenza in alcun modo i risultati forniti da ChatGPT. Gli utenti hanno inoltre il pieno controllo sulla personalizzazione della pubblicità, con piani a pagamento ad-free a disposizione di chi preferisce non visualizzare annunci”.

I test sulle pubblicità in-chat sono iniziati a febbraio negli Usa e sono già stati portati in altri otto mercati. L’aggiunta di 31 Paesi europei rappresenta la più grande espansione fino a oggi. Intanto la piattaforma è cambiata, dice OpenAI, sono state ottimizzate le conversioni, è stato introdotto il geo-targeting e le custom audience per consentire ai brand di raggiungere un target di clienti più adeguato ai loro obiettivi e finora “decine di migliaia di marketer hanno già investito su ChatGPT”.

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