ChatGPT, il Garante: “OpenAI continua a violare la privacy”

chatGPT. Il Garante Privacy non molla. Dall’indagine avviata a marzo scorso, quando l’Autorità bloccò, momentaneamente, il chatbot, sta emergendo che OpenAI non ha risolto gli altri aspetti di privacy. Rischia una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo.

Smartphone. La Cina presenta la batteria atomica: una ricarica dura 50 anni. Prevista sul mercato nel 2025.

Cloud. Biden ordina ai fornitori di raccogliere i dati degli utenti stranieri: quali ricadute per l’Italia?

