Modificare e creare video più velocemente, generare voci artificiali, far scrivere contratti, far trascrivere le videocall, migliorare la produttività quotidiana e scrivere codici di programmazione. Ecco 26 alternative a ChatGPT per fare tutto questo.

Non esiste solo ChatGPT e GPT-4 nel vasto mondo dell’intelligenza artificiale generativa. A proposito, lo avete provato? Basta loggarsi qui e testarlo: digitate qualche domanda in italiano e vi fornirà la risposta in italiano.

Gli ho chiesto “Ciao ChatGPT, come iniziare a scrivere un articolo sulla tecnologia 5G?”

Ecco la risposta. Non male!

Ecco altri 26 tool per fare (quasi) tutto

Testo. Per generare testo

Video. Modifica e crea video molto più velocemente

1. Synthesia: https://www.synthesia.io/

2. Runway: https://runwayml.com/

3. Luma: https://lumalabs.ai/

Abbiamo realizzato un “mini annuncio di TG” con il titolo e sottotitolo di questo articolo. Ecco il risultato



Audio. Generazione di voci artificiali

1. Eleven Labs: https://lnkd.in/dUNgjKNd (il migliore di questi 3).

2. Murf: https://murf.ai/

3. Supertone: https://supertone.ai/



Viso. creazione del personaggio, fotoritocco

1. Charisma: https://charisma.ai/

2. Bored Humans: https://boredhumans.com/ (libreria con centinaia di immagini create con l’IA)

3. Lensa: https://lnkd.in/dsgvJtMp (per editare le tue foto)



Legal

1. Do not Pay: https://donotpay.com/ “Il primo avvocato robot”

2. Ferret: https://www.ferret.ai/

3. Spellbook: https://lnkd.in/dx-CbSTY per la stesura e la revisione dei contratti



Voci. Clonazione vocale, editing vocale

1. VoiceAI: https://voice.ai/

2. Resemble: https://www.resemble.ai/

3. PlayHt: https://play.ht/



Riunioni. Per trascrivere riunioni (se vi fidate di avviare la registrazione) e prendere appunti:

1. Sembly: https://www.sembly.ai/

2. Attention; https://lnkd.in/dHJJbvGd

3. Fireflies: https://fireflies.ai/



Produttività. Per migliorare la tua quotidianità professionale

1. Time Hero: https://www.timehero.com/:

2. Channel: https://lnkd.in/dHBdDXus

3. Heyday: https://heyday.xyz/



Programmare/Coding

1. GitHub Copilot: https://lnkd.in/dswtUs_8

2. BlackBox: https://lnkd.in/d2WdcYBJ

3. Tabnine: https://www.tabnine.com/

Tutti questi tool sono sintetizzati in questa immagine realizzata da Zain Kahn.