L’IA generativa è l’argomento più caldo del tech, ma l’interesse per l’intelligenza artificiale comincia a diffondersi a macchia di leopardo fra tutti i tipi di aziende. E mentre i regolatori cercano di capire quale può essere il loro ruolo, la società di ricerca GlobalData analizza il potenziale dei tool di IA sul business della telco.

Ambiti di applicazione

Miglioramento del customer care, scoperta di frodi e riduzione dei costi sono i vantaggi potenziali per la industry che può così beneficiare del potere dei sistemi di IA generativa, come ChatGPT, nella quotidianità.

Dal customer care, al network management, all’identificazione di frodi alle vendite e al marketing.

Integrare sistemi di IA nei metodi tradizionali di customer care delle telco può essere utile per fornire supporto automatizzato e istantaneo 24 ore su 24, con informazioni in real time su prodotti e servizi delle telco.

Chatbot intelligente

Il chatbot potenziato con l’IA può aiutare a gestire diverse richieste dei clienti in modo rapido ed efficiente, riducendo i tempi di attesa e migliorando la customer satisfaction. Per coprire diversi mercati geografici, si può chiedere a ChatGPT di parlare lingue diverse.

Secondo GlobalData, ChatGPT può aumentare le vendite e i ricavi degli operatori presentando ai clienti consigli sui prodotti personalizzati e offerte esclusive basate sui loro interessi e sugli acquisti precedenti. Lo strumento può anche aiutare a identificare e monitorare i truffatori, ad esempio creando un database per prevenire futuri tentativi ingannevoli.

Gli operatori si fanno la loro versione di ChatGPT

Un’altra tendenza emergente evidenziata dal team di GlobalData è che gli operatori hanno già iniziato a lavorare sulle proprie versioni di ChatGPT: la telco sudcoreana KT sta costruendo la propria versione del modello OpenAI, mentre il suo rivale domestico SK Telecom (SKT) prevede di lanciare la propria AI chatbot, avendo già lanciato una versione beta denominata “A.” nel maggio 2022. E China Telecom ha in programma di costruire un modello di base AI per sviluppare una versione industriale di ChatGPT per l’industria delle telecomunicazioni. Con diverse società di telecomunicazioni che testano ed esplorano nuovi casi d’uso per ChatGPT, gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni sono destinati ad aumentare a breve e medio termine, secondo GlobalData.

Valore dell’IA nelle comunicazioni a 2,9 miliardi nel 2026

La società di analisi prevede che la spesa per l’IA aziendale nel settore delle comunicazioni raggiungerà i 2,9 miliardi di dollari nel 2026, in aumento dell’81% rispetto agli 1,6 miliardi di dollari stimati per il 2022.

Il tema dell’IA generativa è stato oggetto di polemiche significative di recente, con leader tecnologici, come Elon Musk e il co-fondatore di Apple Steve Wozniak, che hanno chiesto una pausa temporanea dello sviluppo dell’IA generativa a causa delle preoccupazioni che “i sistemi di intelligenza artificiale con intelligenza umana-competitiva possono pongono rischi profondi per la società e l’umanità”.

Nel frattempo, il governo del Regno Unito sta valutando il suo approccio alla regolamentazione dell’IA, mentre l’Italia ha vietato l’uso di ChatGPT. A seguito della mossa dell’Italia, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha lanciato “una task force dedicata per promuovere la cooperazione e scambiare informazioni su possibili azioni di contrasto condotte dalle autorità per la protezione dei dati”.