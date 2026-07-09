Chat Control 1.0, ok dell’Europarlamento. Esclusa comunicazione end-to-end

Oggi in primo piano la proposta di legge sul chat control. L’Europarlamento ha dato il via libera alla proposta di chat control 1.0con due emendamenti che escludono le comunicazioni interpersonali alle quali è, è stata o sarà applicata la cifratura end-to-end. Ora il Consiglio UE ha tre mesi per approvare la nuova versione.

DDL Concorrenza, nella bozza stop a duplicazioni del Canone Unico TLC. Il concessionario dell’infrastruttura rimane assoggettato al pagamento della soglia minima vigente, mentre gli operatori che utilizzano tale rete sono tenuti al versamento del canone proporzionale.La proposta di voucher digitaleper le micro, piccole e medie imprese per l’adozione di software, AI e cloud. Prevista la premialità per il made in Eu. Ecco le richieste di AssoSoftware, AIIP, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni che oggi alla Camera dei Deputati hanno presentato il Manifesto per l’Italia Digitale.

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