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Champions League su Sky, 1 milione 145 mila spettatori per Arsenal-Atletico Madrid

Champions League su Sky, 1 milione 145 mila spettatori per Arsenal-Atletico Madrid

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Champions League su Sky, 1 milione 145 mila spettatori per Arsenal-Atletico Madrid Omnibus

Il match che ha visto i Gunners conquistare la finale di Budapest ha raccolto 1 milione 145 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,73% di share e 2 milioni 106 mila spettatori unici.

Ottimi ascolti per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Arsenal Atletico Madrid nella Casa dello Sport diSky. Ieri, il match che ha visto i Gunners conquistare la finale di Budapest – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 145 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,73% di share* e 2 milioni 106 mila spettatori unici**.

Picco fasi finali dell’incontro, con 1 milione 376 mila spettatori medi complessivi in total audience*. È ancora una volta il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid.

Ottimi anche i dati di Champions League Show, il programma condotto da Federica Masolin, che nel postpartita ha cumulato 326 mila spettatori medi complessivi in total audience * e il 2,4% di share*.

Su SkySport.it sono stati 200 mila gli utenti unici, con 563 mila pageviews e 168 mila video views. Sui canali social ufficiali di Sky Sport le performance hanno registrato 500 mila interazioni e 4 milioni video views. La social TV Audience ha raccolto 4,4 milioni di interazioni.

Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go
** Il dato non include le visioni su Sky Go

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Redazione Key4biz

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