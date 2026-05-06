Champions League su Sky, 1 milione 145 mila spettatori per Arsenal-Atletico Madrid

Il match che ha visto i Gunners conquistare la finale di Budapest ha raccolto 1 milione 145 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,73% di share e 2 milioni 106 mila spettatori unici.

Ottimi ascolti per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid nella Casa dello Sport diSky. Ieri, il match che ha visto i Gunners conquistare la finale di Budapest – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 145 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,73% di share* e 2 milioni 106 mila spettatori unici**.

Picco fasi finali dell’incontro, con 1 milione 376 mila spettatori medi complessivi in total audience*. È ancora una volta il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid.

Ottimi anche i dati di Champions League Show, il programma condotto da Federica Masolin, che nel postpartita ha cumulato 326 mila spettatori medi complessivi in total audience * e il 2,4% di share*.

Su SkySport.it sono stati 200 mila gli utenti unici, con 563 mila pageviews e 168 mila video views. Sui canali social ufficiali di Sky Sport le performance hanno registrato 500 mila interazioni e 4 milioni video views. La social TV Audience ha raccolto 4,4 milioni di interazioni.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz