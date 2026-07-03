»
»
Cgil, Cisl, Uil: c’è l’unità. Landini, Fumarola e Bombardieri ripartono da Padova

Cgil, Cisl, Uil: c’è l’unità. Landini, Fumarola e Bombardieri ripartono da Padova

di |
Cgil, Cisl, Uil: c’è l’unità. Landini, Fumarola e Bombardieri ripartono da Padova Adnkronos

(Adnkronos) – Erano attese polemiche con relativo ‘strappo’, invece è arrivata un’affermazione di unità sindacale ribadita, anzi ostentata, da Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola che si sono trovati insieme a Padova per il congresso nazionale della Uil. Nella seconda giornata, all’indomani della presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i tre ‘generali’ hanno condiviso una linea unica e unitaria su cui ha posto il sigillo il numero uno di Corso d’Italia con un discorso senza stoccate né critiche. Landini non si è tolto – come in molti si aspettavano – nessun sassolino dalla scarpa, anzi. “Dobbiamo dare un messaggio molto preciso – ha detto dal palco – Ognuno di noi ha le sue idee, ci conosciamo, c’è pluralismo, ma oggi il mio impegno è: se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro” serve “stare uniti per cambiare la situazione”. 

Ottimo risultato per il padrone di casa che alla vigilia della rielezione a segretario generale dell’Unione italiana del lavoro, può intestarsi il ‘patto di Padova’: “Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo: l’unità sindacale. Ricordando che ognuno di noi ha sensibilità diverse, ma che riusciamo a stare insieme e lo facciamo di fronte ai tanti problemi che viviamo tutti i giorni. Apriamo oggi una pagina diversa”, ha detto Bombardieri. Insieme, i tre leader sindacali si sono presentati a parlare con la stampa presente alla fiera di Padova, insieme si sono fatti fotografare. 

Per Daniela Fumarola, che ha sempre ribadito la necessità di ritrovarsi nel metodo e nel merito, “è fondamentale confrontarsi ognuno nella propria autonomia. Abbiamo sempre detto che bisogna ritrovarsi su metodo e contenuti e lo abbiamo dimostrato con l’accordo che abbiamo sottoscritto (la piattaforma interconfederale su relazioni industriali, contrattazione e rappresentanza, ndr): abbiamo dialogato molto fra di noi, ci siamo confrontati anche in maniera aspra perché ognuno di noi ha le proprie posizioni, ma abbiamo avuto la grandissima responsabilità di portare a sintesi tutti quegli elementi che secondo noi sono fondamentali per il mondo del lavoro e che costituiscono anche un esempio di come bisognerebbe lavorare in questo tempo”. 

di Stefania Marignetti
 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche