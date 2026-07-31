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Ceuta, Sanchez e il tweet polemico: “Questi sono i dati sui migranti”

Ceuta, Sanchez e il tweet polemico: “Questi sono i dati sui migranti”

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Ceuta, Sanchez e il tweet polemico: “Questi sono i dati sui migranti” Adnkronos

(Adnkronos) – “La solidarietà e l’empatia sono opzionali. Il rispetto dei trattati europei e dei dati, no”. E’ il tweet del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che dopo la crisi di Ceuta – travolta dall’arrivo di circa 60mila migranti dal Marocco – replica alle posizioni assunte da diversi paesi europei. L’Italia – come Finlandia, Svezia e in modo più netto Repubblica Ceca – ha fatto riferimento all’ipotesi di sospendere l’accordo di Schengen in relazione all’emergenza di Ceuta. Sanchez, che oggi si è recato nell’exclave, si esprime con un tweet in cui pubblica il “numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026 secondo Frontex: Attraverso l’Italia: 478.600; Attraverso i Balcani occidentali: 340.600; Attraverso la Grecia: 259.800; Attraverso la Spagna: 234.760; Attraverso il confine orientale: 48.000”, dice il primo ministro. “Non è tempo di dividere. È tempo di continuare a costruire un’UE forte e unita”, conclude. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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