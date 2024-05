Cessione rete a KKR, OdV TIM: ‘Segnali positivi da Ue’

L’Osservatorio sulla giornata.

Presentata oggi la relazione annuale dell’Organo di Vigilanza per la parità di accesso alla rete Tim. La presidente Figari fiduciosa: ‘Siamo in attesa della risposta dell’antitrust Ue’.

Secondo una recente ricerca di Samsung il rapporto tra italiani e intelligenza artificiale è ancora complesso. Quasi il 60% non sa di cosa parliamo, mentre per i boomer è utile nel fare la lavatrice.

Tecnologie quantistiche, Basso (Pd) presenta il primo Ddl. Previsto un finanziamento di un miliardo in 5 anni per lo sviluppo del Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing.

