CES 2026, robot umanoidi si prendono la ribalta a Las Vegas

Robot umanoidi che si muovono come gli esseri umani e sono alimentati dall’intelligenza artificiale hanno dominato la scena al CES 2026, la più grande fiera mondiale dedicata all’informatica in corso a Las Vegas. Crescono le aspettative che gli umanoidi inizino a operare già quest’anno come robot lavoratori in fabbriche e abitazioni.

Atlas, il robot umanoide di Hyundai per produrre auto

Tante le aziende che hanno mostrato i loro robot nel corso della kermesse. Il 5 gennaio, Hyundai Motor Group ha presentato il suo robot umanoide, l’Atlas elettrico di nuova generazione. L’azienda prevede di addestrare il robot per la produzione automobilistica e di implementarlo nel 2028 presso Hyundai Motor Group Metaplant America, o HMGMA, il suo stabilimento produttivo a Savannah, in Georgia. Atlas inizialmente svolgerà compiti di base come la selezione dei componenti e si prevede che passerà all’assemblaggio a partire dal 2030. Hyundai Motor Group punta a costruire un sistema in grado di produrre 30.000 robot all’anno entro il 2028 e ha designato Atlas come il suo primo umanoide prodotto in serie.

LG Cloi, umanoidi di casa per le faccende domestiche

Lo stesso giorno, LG Electronics ha presentato il suo robot domestico, LG Cloi, progettato per aiutare nelle faccende domestiche. Integrando Cloi con elettrodomestici basati sull’intelligenza artificiale, LG Electronics mira a creare una “casa a manodopera zero”, liberando le persone dal lavoro domestico. Anche il produttore cinese di robot Unitree ha presentato una gamma di robot al CES, rafforzando le aspettative di un’intensificazione della concorrenza nel settore globale degli umanoidi.

Nvidia, l’ascesa degli umanoidi

Anche l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha sottolineato l’ascesa degli umanoidi. Huang è salito sul palco con due robot umanoidi al “Nvidia Live”, tenutosi presso l’hotel Fontainebleau di Las Vegas. “La prossima fase dell’intelligenza artificiale è la robotica”, ha detto, aggiungendo che l’intelligenza artificiale deve interagire con gli esseri umani nel mondo fisico, piuttosto che limitarsi a testo o video. Huang ha espresso un’opinione simile al CES dello scorso anno, quando ha descritto l’intelligenza artificiale fisica come la prossima grande ondata. Nvidia ha anche presentato Cosmos Reason 2, un nuovo modello di linguaggio visivo progettato per robot e intelligenza artificiale fisica.

Anche Qualcomm e Google nell’arena degli umanoidi

Qualcomm ha dal canto suo presentato un’architettura full-stack completa, che comprende hardware, software e sistemi di intelligenza artificiale composti per la robotica di nuova generazione.

La serie Qualcomm Dragonwing IQ10 è l’ultima novità dell’azienda tra i processori robotici di fascia alta per umanoidi e robot mobili autonomi avanzati (AMR).

Google ha inoltre annunciato una partnership con Hyundai che vedrà le aziende concentrarsi sull’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google nei bot di Boston Dynamics. Il CEO di Google AI, Demis Hassabis, ha anche rivelato che l’ex CTO di Boston Dynamics, Aaron Saunders, si unirà a Google DeepMind come vicepresidente dell’ingegneria hardware, poiché “continuiamo a far crescere rapidamente il nostro team di robotica di livello mondiale qui a DeepMind”, ha twittato.

