Spente le candeline delle feste, è tempo di tornare nel mondo del Tech con il primo evento dell’anno, il CES di Las Vegas, la kermesse di riferimento del mercato globale del Tech che si tiene dal 6 al 9 gennaio. Nel 2025, oltre 141.000 partecipanti provenienti da oltre 150 paesi, regioni e territori hanno partecipato al CES. Gli organizzatori prevedono numeri pressoché identici per l’edizione di quest’anno, con oltre 3.500 espositori presenti questa settimana.

CES 2026, AI dappertutto

L’evento, organizzato dalla Consumer Technology Association, sarà la vetrina per le ultime novità in tema di robotica, healthcare, veicoli e wearable.

Con una premessa fondamentale: l’Intelligenza Artificiale sarà inserita praticamente a bordo di qualunque cosa, praticamente, mentre l’industria esplora le nuove offerte per le quali i consumatori saranno disposti a pagare.

Jensen Huang, Cofondatore, Presidente e CEO di Nvidia – un pezzo da novanta del settore dell’intelligenza artificiale – salirà sul palco per presentare le ultime soluzioni di produttività di Nvidia, mentre Lisa Su, CEO di AMD, terrà un discorso di apertura per “condividere la sua visione per la fornitura di soluzioni di intelligenza artificiale del futuro”. L’intelligenza artificiale verrà affrontata anche in altri discorsi di apertura, come quello del CEO di Lenovo, Yuanqing Yang.

Anche il CEO di Caterpillar, Joe Creed, ne parli nel suo discorso di apertura.

CES 2026, l’AI sposa l’healthcare

L’industria dell’intelligenza artificiale è impegnata a pieno regime nell’affrontare problematiche sanitarie, con particolare attenzione al cambiamento delle abitudini di salute individuali per curare patologie – come l’app di prescrizione di Beyond Medicine focalizzata su una specifica patologia della mandibola – o alla risoluzione della carenza di dati in ambiti come la produzione di latte materno.

Ci si aspettano anche altre novità sui robot domestici. Il colosso tecnologico coreano LG ha già annunciato che presenterà un robot di supporto chiamato “CLOiD”, che presumibilmente si occuperà di una serie di compiti domestici. Anche Hyundai sta annunciando un importante impegno nella robotica e nei progressi produttivi. Anche la realtà estesa, fondamentalmente un campo di addestramento virtuale per robot e altre intelligenze artificiali fisiche, è al centro dell’attenzione al CES.

CES 2026, Tv trasparenti

Samsung, Sony, LG e altri saranno presenti per mostrare la nuova serie di televisori di fascia alta, dotati di schermi OLED ultra nitidi e dimensioni incredibilmente grandi. (Samsung dovrebbe presentare una versione da 98 pollici del suo set The Frame, che imita un’opera d’arte incorniciata quando il proprietario non guarda la televisione.)

Aspettatevi anche miglioramenti negli elettrodomestici, come l’aspirapolvere robot di LG, dotato di una docking station progettata per essere installata sotto il lavello della cucina, in modo da poter essere nascosto quando non in uso (e utilizzare automaticamente l’acqua e lo scarico della casa per le funzioni di pulizia dei pavimenti e lavaggio a vapore).

Robottino con le gambe per aspirapolvere

La ​​robotica continuerà a comparire in nuovi ambiti (e, in effetti, sarà uno dei temi centrali della fiera di quest’anno), con ulteriori miglioramenti ai robot tagliaerba e pulisci-piscine. E almeno un robot aspirapolvere sarà dotato di gambe per aiutarlo a superare piccole sporgenze. E Roborock, che l’anno scorso ha presentato un robot con un braccio per raccogliere oggetti come giocattoli per animali domestici e calzini abbandonati, probabilmente presenterà il suo Qrevo Curv 2, dotato di un mocio retrattile che gli consente di pulire i pavimenti in legno, ma non di bagnare i tappeti.

Anche produttori di chip come AMD, Qualcomm e Intel presenteranno nuove offerte, praticamente tutte progettate per funzionare meglio con l’intelligenza artificiale, che si tratti di laptop, telefoni o altre forme di tecnologia.

Lungo il percorso, ci sarà il consueto assortimento di prodotti accattivanti, come l’esoscheletro di Hypershell, che aiuta escursionisti e ciclisti a fare di più con meno sforzo; dispositivi indossabili per animali domestici, che faranno di tutto, dal monitorare la loro salute alla possibilità di trovarli quando fanno Houdini e scappano dal vostro giardino; e apparecchi acustici da banco di nuova generazione, tra cui un paio di Elehear che utilizzeranno l’intelligenza artificiale per aiutare le persone a sentire meglio il mondo che li circonda.

Anche Lego sarà presente alla fiera per la prima volta in otto anni, presentando un nuovo prodotto.

