CES 2023, i gadget hitech più curiosi alla kermesse di Las Vegas

Un generatore di odori indossabile. Telecamere montate su mangiatoie per colibrì. Una maschera da aereo che copre la bocca per telefonate silenziose a 30mila piedi di altezza. L’annuale kermesse tecnologica di Las Vegas è tornata in grande stile, con centinaia di gadget.

Scrivania per cyclette con ricarica per computer portatile

Allenarsi mentre si lavora è bello. Essere in grado di caricare il tuo laptop usando i tuoi movimenti è ancora meglio. Mentre sali sull’eKinekt BD 3 di Acer e inizi a pedalare, il banco da bici converte l’energia e la invia ai tuoi dispositivi tramite le porte USB. Un’ora di ciclismo costante a 60 giri al minuto può generare 75 watt di potenza, afferma Acer: la ricarica completa di un iPhone 14 potrebbe richiedere solo 1,5 ore. Meglio pedalare! Meno male che la scrivania dispone anche di un portabevande. Sarà in vendita a giugno in Nord America per $ 999.

Mascherina per chiamate silenziose

La Commissione europea ha recentemente affermato che i passeggeri possono utilizzare il 5G sugli aerei in Europa, anche per le telefonate a mezz’aria. (Non sta accadendo negli Stati Uniti, ancora.) Anche se potrebbe far investire tutti gli altri in cuffie con cancellazione del rumore, i parlatori più premurosi potrebbero esaminare Skyted. Creata da un ex allievo di Airbus e supportata dal produttore dell’aereo, questa maschera per la privacy utilizza materiali e tecniche aerospaziali per assorbire l’80% delle vibrazioni vocali. Ciò significa che puoi effettuare una telefonata o parlare male degli avversari in un videogioco online senza disturbare altri passeggeri, compagni di ufficio o conviventi. Il silenziatore a bocca high-tech, che parte da $ 400, verrà lanciato su Kickstarter a marzo.

Schermi del Pc che si piegano e si allungano

Abbiamo visto schermi che si piegano e schermi che scivolano verso l’esterno per ingrandirsi. Al CES, la divisione display di Samsung ha mostrato un prototipo di tablet con uno schermo che fa entrambe le cose. Flex Hybrid ha un display pieghevole da 10,5 pollici che puoi estendere a 12,4 pollici con un rimorchiatore. Questa divisione del colosso dell’elettronica, che fornisce componenti per i propri dispositivi e quelli della concorrenza, ha mostrato anche altri prototipi: un telefono che si piega verso l’interno e verso l’esterno con un movimento a 360 gradi e un tablet con schermo da 13 a 14 pollici schermo che scorre fuori da entrambi i lati per diventare 17,3 pollici. Alcune variazioni potrebbero apparire nei prodotti di consumo in un futuro non troppo lontano, afferma l’azienda.

Scanner domestico per l’analisi delle urine

Potrebbe sembrare un enorme AirTag, ma è progettato per tracciare qualcosa di ancora più personale del tuo bagaglio. L’azienda francese di tecnologia sanitaria Withings ha progettato U-Scan da appendere all’interno del water e analizzare l’urina. Quando fai pipì, il sensore termico del dispositivo a forma di disco da hockey lo accende automaticamente e raccoglie un campione sufficiente per un test, utilizzando cartucce sostituibili. Legge i biomarcatori per riferire sulla tua idratazione, nutrizione, metabolismo e altro ancora. Non dovrebbe nemmeno confonderti con un partner o un compagno di stanza. La società afferma che un sensore radar a bassa energia integrato tiene traccia della “firma del flusso” univoca di ciascun utente. La società spera di vendere il dispositivo in Europa entro la fine dell’anno per circa $ 530 e alla fine di portarlo negli Stati Uniti.

Auto elettrica volante

L’A5 di Aska si guida come un’auto, vola come un aereo e decolla come un elicottero. La quattro posti elettrica delle dimensioni di un SUV, con un’autonomia di volo di 250 miglia e una velocità massima di 150 miglia all’ora, è progettata per portarti a brevi salti senza che tu debba cambiare veicolo. Non avresti nemmeno bisogno di una fuga, solo di un eliporto o di uno spazio altrettanto compatto. La società finanziata privatamente con sede nella Silicon Valley spera entro il 2026 di avere un’opzione di servizio di condivisione di corse che consenta ai piloti di prelevare i clienti dalle loro case e portarli a destinazione per $ 1 al miglio. I clienti possono preordinare l’edizione limitata iniziale dell’A5 per $ 789.000.

Robot da cucina con bilancia smart

Hai bisogno di una mano in più in cucina che non lecchi la pastella quando non stai guardando? Lo Smart Mixer di GE Profile include una bilancia integrata che pesa gli ingredienti direttamente nella ciotola di miscelazione in modo da poter abbandonare quei misurini. L’app Smart HQ del dispositivo ti consente di utilizzare i tuoi dispositivi Alexa o Google Home per istruire verbalmente il mixer a impostare un timer, regolare la velocità di miscelazione, interrompere la miscelazione o azzerare la scala. Puoi anche utilizzare la funzione Auto Sense per le ricette guidate nell’app: la tecnologia monitora i cambiamenti nella consistenza e si spegne automaticamente per evitare incidenti di miscelazione eccessiva. Il mixer parte da $ 999 e inizia la spedizione questo mese.

Cinturino per il monitoraggio del fitness

Questo è per le persone che amano il loro orologio classico (diciamo, un Rolex?) ma vogliono stare al passo con tutte le ultime tecnologie di monitoraggio del fitness. La startup francese Baracoda ha sviluppato BHeart, un braccialetto che si adatta agli orologi standard e monitora i livelli di attività, il calore corporeo, i passi e la qualità del sonno. Non ha un proprio display, quindi è necessaria un’app per usarlo. La parte migliore è che, come molti classici orologi a carica automatica, il cinturino si alimenta tramite il movimento, così come il calore corporeo e la luce ambientale, raccolti attraverso i pannelli solari. L’azienda spera di iniziare a venderlo per $ 100 ad aprile.

Tagliaerba a guida autonoma

Un robot tagliaerba è da tempo una delle grandi promesse dell’era digitale. Ma quelli sul mercato negli ultimi dieci anni o giù di lì hanno per lo più creato più lavoro di quello che hanno portato via. Worx, che è in attività da un po’, ha mostrato la Landroid Vision. È pieno di telecamere e AI per veicoli autonomi in modo da poter distinguere tra erba e altre superfici. Non è nemmeno necessario installare cavi perimetrali o antenne per evitare che scappi. È “lascia cadere e falcia”, come dice la compagnia. Durante una demo a Las Vegas, si è facilmente allontanato da un (peluche) riccio sdraiato sul tappeto erboso. Inizia a $ 2.399 e sarà in vendita ad aprile.