La grande fiera delle meraviglie tecnologiche, il futuro è qui

Partita a Los Angeles l’edizione 2023 del CES (5-8 gennaio), la fiera mondiale dell’innovazione tecnologica a 360° organizzata dalla Consumer Technology Association.

Qui si danno appuntamento ogni anno i principali produttori e fornitori di hardware, software, contenuti e servizi di nuova concezione, relativi a numerosi ambiti, dalla stampa 3D alle soluzioni 5G, dalla realtà aumentata/virtuale/mista all’intelligenza artificiale, dalla blockchain alle auto (elettriche) a guida autonoma, dal cloud ai droni, dai device elettronici più diffusi all’Internet of Things, dalla robotica alla tecnologia sportiva, dalle smart home alle smart city, fino all’edutainment e le tecnologie applicate al marketing.

Una lista ovviamente non esaustiva, a cui dobbiamo aggiungere anche il gaming, la fintech, l’ecommerce, la connettività e l’accessibilità, la sanità digitale e il calcolo quantistico.

Le aziende e i prodotti high-tech di punta

Già oggi Nvidia e Intel hanno presentato nuove famiglie di chip, Samsung la nuova cucina smart, con gli elettrodomestici che parlano e comunicano in rete tra loro e con noi, e i mobile device pieghevoli; Dell ha illustrato i nuovi monitor con risoluzione 6K, Withings la smart toilette comprensiva anche di sensori per analizzare urina e feci alla ricerca di patologie e disturbi della salute; LG i nuovi tv OLED e il servizio streaming di contenuti audiovisivi dedicato della CBS.

Poi è arrivata Asus che ha presentato la nuova gamma di Chromebook e il nuovo lapotop ProArt schermo OLED in grado di visualizzare immagini 3D senza occhiali, quindi la TCL che ha mostrato al pubblico i nuovi occhiali per realtà aumentata RayNei X2 e diversi modelli di smartphone abilitati al 5G.

LG ha anche sviluppato una nuova piattaforma chiamata PetCare per l’intrattenimento degli animali, ma anche per monitorare la loro salute.

In chiave smart home c’è la soluzione Harman Ready Care di Samsung per mettere in comunicazione la propria auto connessa in rete con gli elettrodomestici e la robotica di casa. Una cosa simile ha fatto anche LG con il Cockpit Computer.

Philips ha invece presentato Jasper Vervoort in partnership con Samsung per sincronizzare televisione e sistemi di illuminazione indoor.

Poi è stata la volta di Sony, che è salita sul palco con il trailer del nuovo Gran Turismo e altri giochi di nuova generazione per la PlayStation, con relativi accessori, come i nuovi auricolari VR2 e il controller “Progetto Leonardo” per giocatori con disabilità.

Le automobili del futuro e la rivoluzione dei chip

Sempre la Sony, assieme a Honda, ha svelato la nuova auto a guida autonoma super accessoriata, dotata di intelligenza artificiale, 45 sensori, telecamere e radar, “Afeela”, che sarà disponibile sul mercato americano nel 2026.

Altra caratteristica di questa auto di nuova concezione (con tanto di PlayStation 5 integrata) è il telaio digitale con superchip Snapdragon di Qualcomm.

Sempre in tema chip, AMD ha illustrato il nuovo chip Ryzen 7040 potenziato con intelligenza artificiale. Il primo processore x86 mobile del settore dotato di un motore AI su chip dedicato in grado di svolgere 12 trilioni di operazioni al secondo grazie ad una tecnologia di processo a 4 nanometri. Ospita 25 miliardi di transistor, il doppio rispetto alla generazione precedente (Ryzen 6000).

I primi notebook HP e Lenovo con questa tecnologia arriveranno a marzo/aprile 2023. Ma i chip AMD sono stati utilizzati anche per la missione Artemis attorno alla Luna della NASA, per il rover Perseverance nella missione su Marte e per il rendering e la computer grafica del film “Avatar, la via dell’acqua” in questi giorni al cinema.

Monitor interattivi al posto del parabrezza delle auto a guida autonoma

Tornando alle automobili, BMW stamattina ha presentato la nuova serie di veicoli elettrici e a piena circolarità, nel senso che i materiali sono frutto di processi di riciclo e riuso. Un vero e proprio hub digitale, tecnologico, personalizzabile in ogni parte (cruscotto compreso) e per esperienze immersive su quattro ruote, dove l’automobile impara a conoscere il proprio driver con i km che passano.

In questo nuovo concept di guida, interessante è l’evoluzione del parabrezza, che è a tutti gli effetti un monitor su cui compaiono gran parte degli indicatori del cruscotto, con diversi livelli di informazione, fino all’interazione con applicazioni virtuali e aumentate. Essendo il veicolo a guida autonoma non c’è pericolo di distrarsi.

Altro elemento chiave di quest’automobile avveniristica è il colore. Le tinte sono interattive e possono cambiare tonalità a nostra volontà, iniziare a lampeggiare e comunicare con il proprio driver e le altre vetture in strada.

Al CES 2023 anche l’Italia

Presenta anche l’Italia all’interno del Pavilion organizzato dall’Italian Trade Agency, che ospiterà una delegazione diversificata di startup tecnologiche.

Sono in tutto 51 le aziende presenti e ad accompagnarle in veste di partner della missione vi sono l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, l’Agenzia Ice, il Centro Estero per l’Internazionalizzazione della regione Piemonte e non in ultimo Innovit, il primo hub italiano a supporto dell’ecosistema dell’innovazione promosso dal Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale e aperto lo scorso ottobre a San Francisco.

Nella giornata di oggi 5 gennaio, si legge in una nota di Teleborsa, è previsto inoltre un panel dedicato alle opportunità del programma Horizon Europe per le startup, che precederà l’European Innovation Night.