Lenovo è uno dei principali brand di tecnologia a livello globale e anche quest’anno ha deciso di rinnovare buona parte della propria offerta prodotti, annunciandola in occasione del CES 2021 di Las Vegas di inizio gennaio. Tra i prodotti presentati durante l’evento (quest’anno rigorosamente online, causa pandemia), troviamo anche un nuovo tablet, il Tab P11, descritto dalla stessa azienda asiatica come “tablet per la famiglia”.

Lenovo P11: desing e schermo

Il prodotto si presenta ben curato esteticamente, con uno spessore contenuto, scocca in lega di alluminio e finiture bicolori. Il display LCD da 11 pollici ha una risoluzione 2K e una luminosità di 400 nit, ottimo da utilizzare anche fuori casa, sotto la luce naturale.

Ma perché il Lenovo Tab P11 è un tablet per la famiglia?

Streaming video

Innanzitutto l’azienda garantisce un’alta qualità dell’esperienza di visione sulle piattaforme in streaming: in particolare, viene evidenziata la certificazione per l’uso di Netflix in qualità HD. Ottima anche la resa audio grazie al supporto Dolby Atmos cinematografico e dinamico trasmesso in stereo dai quattro speaker integrati.

Didattica e divertimento

Un altro aspetto su cui si sofferma Lenovo è l’apprendimento: il tablet permette di creare un account indipendente per i più piccoli, che potranno cosi accedere al Google Kids Space, con 10 mila app e giochi pensati per loro, libri gratuiti e attività interessanti per la didattica.

Può essere uno strumento interessante per insegnare o seguire le lezioni durante i periodi di didattica a distanza, grazie alla buona fotocamera frontale da 8 Megapixel. Molto utile il comparto fotografico posteriore da 13 Megapixel, con autofocus e flash, anche per scannerizzare documenti e appunti.

Disegnare e scrivere a mano

Il P11 è compatibile con l’utilizzo della penna Lenovo Precision Pen 2 (acquistabile separatamente), che riconosce il livello di pressione e di inclinazione della penna, oltre ad avere un’autonomia molto lunga (circa 200 ore con una sola ricarica). Il tablet diventa così una tavoletta per disegnare, un foglio digitale su cui prendere appunti e tanto altro.

Processore, RAM e memoria interna

Grazie al processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 fino a 2,3 GHz di clock e ai 4/6 GB di RAM, il Lenovo P11 è un dispositivo utilizzabile anche per i giochi e per attività in multitasking più avanzate.

I tagli di memoria interna e RAM variano a seconda del modello scelto:

64 GB di storage + 4 GB di archiviazione;

128 GB di storage + 4 GB di archiviazione;

128 GB di storage. + 6 GB di archiviazione.

In ogni variante è presente lo slot per le microSD, fino a 256 GB di capacità massima.

Connettività e reti

Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo è dotato di Wifi dual band (con tecnologia Wifi 6 e Direct), Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/Beidou, radio FM e USB C. Supporta le reti LTE e, quindi, sarà possibile sfruttare delle offerte Internet mobile direttamente sul dispositivo, inserendo una sim all’interno dello slot dedicato.

Lenovo P11: batteria

L’autonomia, grazie al modulo da 7700 mAh, può arrivare fino a 15 ore in riproduzione video e fino a 12 ore in navigazione.

Altre caratteristiche

Tra le altre informazioni degne di nota sul Lenovo P11 vi segnaliamo:

la presenza del sensore di riconoscimento facciale;

integrazione con la suite delle Google App e l’accesso al Play Store;

il doppio microfono con elaborazione del segnale digitale Smart Voice;

la certificazione TÜV Rheinland di bassa emissione di luce blu;

la possibilità di connettere tastiera fisica con touchpad (acquistabile separatamente).

Lenovo P11: disponibilità e prezzo

Insomma il tablet Lenovo P11 è sicuramente un prodotto versatile, completo e ottimo sotto molti punti di vista, adatto veramente alle esigenze di tutta la famiglia. Il prezzo? Si parte da 279 euro nella versione “base” con 64 GB di memoria e 4 GB di RAM. È acquistabile in due diversi colori: Slate Grey e Platinum Grey.