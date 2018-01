Ces 2018, la più grande fiera al mondo dedicata alla tecnologia, ha aperto al pubblico lo scorso 9 gennaio 2018 a Las Vegas, svelando tutte le novità della prossima generazione tecnologica. L’evento ha dato risposta alle attuali sfide mondiali usufruendo di uno spazio espositivo da record, che conta oltre 8.000 metri quadrati e ospita più di 3.900 espositori, tra cui circa 900 start up. Durante la sola settimana di fiera sono stati lanciati più di 20.000 nuovi prodotti.

Di proprietà e produzione della Consumer Technology Association (CTA), CES 2018 si concluderà a Las Vegas proprio oggi, venerdì 12 gennaio.

CES getta le basi per i nuovi sviluppi dell’industria tecnologica mondiale e ospita differenti aziende provenienti da circa 150 Paesi, tra cui le maggiori imprese societarie incluse nella lista di Fortune 500, un elenco stilato annualmente dalla rivista internazionale Fortune, che classifica proprio le 500 maggiori aziende mondiali sulla base del loro fatturato.

Tra questi, hanno partecipato all’edizione 2018 di CES produttori, rivenditori, acquirenti, fornitori, finanziatori, ingegneri, funzionari governativi, installatori, direttori pubblicitari, analisti finanziari e media da ogni angolo del mondo.

Da tecnologiche centrali elettriche ad affascinanti start up innovative, le grandi e piccole imprese di diversi settori partecipano a CES per presentare le ultime innovazioni sul mercato mondiale. Gli espositori presentano i più diversi prodotti tecnologici, dal campo audio alle tecnologie automobilistiche, e ancora dai droni wireless alla realtà virtuale e aumentata, le stampanti 3D, i più disparati dispositivi tecnologici e molto altro ancora. Produttori, promotori e fornitori si riuniscono a CES non solo per mostrare il cambio di rotta tecnologico che interessa il mercato globale, ma anche per stabilire importanti rapporti d’affari con nuove realtà aziendali.

La fiera è stata organizata in diverse location e spazi espositivi

Nell’ala Tech East, all’interno di Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC), Westgate Las Vegas (Westgate) e Renaissance Las Vegas (Renaissance), sono state presentate, nel corso della settimana, le innovazioni nel campo audio e video, dei droni, dei videogiochi, della realtà aumentata e virtuale, della tecnologia automobilistica, degli strumenti e servizi wireless, e della fotografia digitale attraverso le proposte di importanti espositori internazionali.

Nell’ala Tech West, distribuita tra Sands Expo (Sands), The Venetian, The Palazzo, Wynn Las Vegas e Encore at Wynn (Wynn/Encore), è stato invece possibile scoprire il potere innovativo dell’emergente industria tecnologica, in particolare per quanto riguarda le ultime novità nel campo salute e Fitness, abbigliamento, smart home e sensori, oltre all’“Internet delle Cose” e altre innovative tecnologie che stanno progressivamente cambiando il mondo. Quest’area è anche sede di Eureka Park, lo spazio dedicato esclusivamente alle start up.

Nell’ala Tech South, dislocata nelle diverse sedi di ARIA, Cosmopolitan e Vdara, è stato organizzato quello che può essere considerato l’epicentro di CES per quanto riguarda la pubblicità, i contenuti, il marketing ed il mondo dell’intrattenimento, e ha accolto una ricca varietà di attività come conferenze, eventi di networking ed esposizioni.

*Photo credit: © Sam Morris/Las Vegas News Bureau.

