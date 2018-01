Ces 2018, l’intelligenza artificiale sale a bordo della Ferrari

Annunciata al Ces 2018 l’applicazione dell’intelligenza artificiale sulle vetture del ‘Ferrari Challenge’ del Nord America, per studiare, con i droni, come rendere più immersive e personalizzabili le inquadrature delle riprese tv. Il nuovo trend dello storytelling sportivo? L’IA migliorerà anche le performance dei piloti.

Anche se sono bolidi le riprese televisive del ‘Ferrari Challenge’, che si svolge sui principali circuiti del Nord America, sono considerate “antiquate” e quindi risultano noiose ai telespettatori. Come rendere le inquadrature immersive, più coinvolgenti anche personalizzabili dall’utente, e più economiche? Con l’intelligenza artificiale. Per questo motivo è nata la partnership triennale, annunciata al Ces 2018 in corso a Las Vegas, tra Ferrari e Intel.

Con l’IA le riprese tv più immersive e migliori performance dei piloti

La sperimentazione è iniziata già l’anno scorso con droni, dotati di IA, che riprendono le gare e analizzano ogni angolo del circuito: chicane, curve, rettilineo per poi indicare ai cameramen i posizionamenti più strategici sul tracciato e le migliori inquadrature per coinvolgere a 360° il telespettatore, che in questo modo non si perderà più nessun attimo della competizione.

Tecnicamente alcuni algoritmi seguiranno l’evoluzione della competizione creando dei video comparativi per mettere a confronto i passaggi dei piloti, così da evidenziare i punti di staccata, l’ingresso e l’uscita dalle curve.

La partnership fornirà inoltre informazioni analitiche in tempo reale per il team Ferrari per migliorare le performance dei piloti in pista a bordo della Ferrari 458 Challenge.

L’IA anche a Hollywood

Di sicuro una volta sperimentata con successo questa tecnologia l’intelligenza artificiale salirà a bordo anche delle vetture della Formula1 e segnerà il trend del nuovo storytelling degli eventi sportivi, e non solo. Infatti la Paramount Pictures ha già annunciato di esplorare a Hollywood questa tecnologia insieme a Intel per testarne le potenzialità anche nel cinema.