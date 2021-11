Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato il primo a scaricare un suo certificato anagrafico dal nuovo servizio “Certificati online”, disponibile per tutti gli italiani dalle ore 8 di lunedì 15 novembre prossimo sul sito dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), gestita e realizzata da Sogei per conto del Ministero dell’Interno.

Noi altri cittadini avremo la possibilità di visualizzare ed anche scaricare 15 tipi di certificati anagrafici, in modo gratuito. L’esenzione del bollo per queste certificazioni digitali sarà estesa anche al 2022, come previsto nella nuova bozza della legge di Bilancio.

15 certificati anagrafici, come scaricarli online

Il nuovo servizio “Certificati online” è stato presentato ieri al Capo dello Stato, che ha utilizzato una delle tre modalità per accedere all’ANPR: SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 15 novembre i 15 certificati potranno essere scaricati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello. I certificati digitali saranno disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

L’anagrafe digitale non è ancora al completo, mancano pochi Comuni, 68 per la precisione. Quando quest’ultimi effettueranno il “subentro” all’ANPR, allora anche i loro cittadini potranno scaricare online i 15 certificati anagrafici. Ecco quali:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza