»
»
Cersaie: la ‘Città della Posa’ 2026 chiude nel segno di competenza, tecnologia e filiera

Cersaie: la ‘Città della Posa’ 2026 chiude nel segno di competenza, tecnologia e filiera

di |
Cersaie: la ‘Città della Posa’ 2026 chiude nel segno di competenza, tecnologia e filiera Adnkronos

(Adnkronos) – Formazione, innovazione tecnologica, qualificazione professionale e collaborazione tra i diversi attori della filiera. Sono questi i temi che hanno caratterizzato la presenza di Assoposa a Cersaie 2026, all’interno della Città della Posa, giunta alla sua quattordicesima edizione. Dal 21 al 25 settembre, il Padiglione 19 di BolognaFiere ha ospitato incontri, tavole rotonde, dimostrazioni tecniche e momenti di confronto dedicati all’evoluzione della posa e al ruolo sempre più centrale del posatore nella qualità finale dell’opera. 

Il filo conduttore dell’edizione è stato il passaggio dalla posa intesa come semplice fase esecutiva a un vero e proprio “Sistema Posa”, nel quale progettazione, materiali, supporti, competenze, responsabilità e corretta esecuzione devono essere considerati come parti di un unico processo.  

Uno dei principali elementi di novità è stata la collaborazione con INDEXLAB, che ha portato nella Città della Posa applicazioni legate a robotica, realtà virtuale, realtà aumentata, scansione digitale e automazione. L’obiettivo non è sostituire il lavoro del posatore, ma aumentarne precisione, sicurezza e capacità operativa. 

 

Il confronto ha evidenziato come la crescente digitalizzazione del settore richiederà professionisti sempre più qualificati, capaci di integrare manualità, conoscenza tecnica e utilizzo di nuovi strumenti. Lo sviluppo di queste tecnologie rappresenta inoltre l’inizio di un percorso per avvicinare i giovani alla professione: strumenti digitali, robotica e realtà immersive parlano il linguaggio delle nuove generazioni e possono contribuire a restituire al mestiere del posatore un’immagine moderna, innovativa e ricca di prospettive. 

Le tavole rotonde hanno affrontato anche il tema del rapporto tra industria, distribuzione, progettisti, imprese e installatori. La qualità della posa è stata indicata come parte integrante del valore del prodotto ceramico: materiali sempre più performanti e complessi richiedono infatti competenze adeguate per esprimere pienamente le proprie caratteristiche. Da qui la necessità di rafforzare formazione, qualificazione e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. 

Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove generazioni e alla necessità di rendere la professione più attrattiva. Il posatore di oggi è sempre meno soltanto un esecutore e sempre più un professionista specializzato, chiamato a conoscere materiali, tecniche, norme, strumenti digitali e processi di cantiere. La presenza di giovani e scuole ha rappresentato uno degli elementi più significativi dell’edizione, evidenziando il ruolo strategico della formazione per il futuro del settore. 

 

Durante Cersaie 2026, la Città della Posa è diventata anche uno spazio di comunicazione. Dal box di Casa Radio sono state realizzate interviste e approfondimenti con imprenditori, manager, professionisti e rappresentanti della filiera. All’interno di questo progetto è nato “Visioni in Posa – Le idee che trasformano il mondo delle costruzioni”, format video dedicato all’innovazione, alla tecnologia e all’evoluzione delle professioni del settore. 

La chiusura di Cersaie 2026 conferma quindi una direzione precisa per Assoposa: promuovere una cultura della posa fondata su competenza, formazione, responsabilità e innovazione. La tecnologia entra sempre più nei processi, ma resta centrale il ruolo delle persone. Il futuro della posa sarà sempre più digitale e specializzato, ma continuerà a dipendere dalla capacità di trasformare materiali e progetto in un’opera realizzata correttamente. 

Ed è proprio su questa integrazione tra competenza, tecnologia e filiera che Assoposa intende continuare a costruire il proprio lavoro. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche