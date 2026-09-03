»
»
Cerchiai (Bper), ‘A L’Aquila Polo culturale come leva di sviluppo’

Cerchiai (Bper), ‘A L’Aquila Polo culturale come leva di sviluppo’

di |
Cerchiai (Bper), ‘A L’Aquila Polo culturale come leva di sviluppo’ Adnkronos

(Adnkronos) – “L’apertura del polo culturale a L’Aquila, è una tappa di un progetto che porta a costituire una rete diffusa sul territorio che integrerà le città che un tempo erano sedi di banche autonome che pian piano sono venute a far parte del gruppo Bper e sono state integrate in una logica di accoglienza. È una tappa importante perché testimonia in modo molto concreto l’importanza di poter usare la cultura come leva per lo sviluppo non soltanto civile e sociale, ma anche economico dei territori”. Così Fabio Cerchiai, presidente Bper, intervenuto a L’Aquila, all’inaugurazione del nuovo Polo Culturale de La Galleria Bper a Palazzo Farinosi Branconi. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche