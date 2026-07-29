Centrosinistra, Guerini ad AdnTalks: “Primarie al momento strada più plausibile, Schlein candidata Pd”

(Adnkronos) – “Mi pare che in questo momento la strada più più plausibile sia quella delle primarie”. Lo dice all’AdnKronos il presidente del Copasir e deputato Pd Lorenzo Guerini, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks, parlando della leadership del centrosinistra.

Elly Schlein candidata premier del Pd? “Deciderà lei cosa fare ci mancherebbe. Però insomma che il segretario del Partito democratico sia il candidato del Partito democratico, mi sembra abbastanza scontato”, afferma Guerini.

“Il perimetro” della coalizione di centrosinistra “deve essere un perimetro molto largo per dare il quadro di un’alleanza equilibrata, capace di confrontarsi con i temi del Paese. Quindi un perimetro che nasce dalla unità delle forze che si sono opposte al governo di centrodestra che va da Avs, passa da Cinque Stelle e Partito democratico e contiene anche il centro, diciamo da Italia Viva e le altre forze che hanno manifestato la volontà di essere in questa partita. Io credo che vada tenuta aperta la porta a tutti, anche a Calenda”.

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