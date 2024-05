Centro per l’AI a Torino, l’idea da un post su Facebook

Nei titoli di oggi: Intelligenza Artificiale e papa Francesco, Internet satellitare e AI per curare il cuore.

Intervista al primo promotore del Centro AI a Torino: a don Luca Peyron, direttore della pastorale universitaria e coordinatore del servizio per l’Apostolato Digitale dell’Arcidiocesi di Torino. Ecco perché in Italia intelligenza artificiale fa rima con papa Francesco, padre Benanti e don Peyron.

Internet spaziale, gli operatori satellitari tradizionali cambiano pelle per rispondere alla sfida di Starlink.

Un Ecg supportato dall’intelligenza artificiale è riuscito a identificare, per la prima volta, una serie di pazienti ospedalizzati ma ad elevato pericolo di mortalità. Coordinato dal National Defense Medical Center di Taipei (Taiwan), la ricerca è pubblicata su Nature Medicine.

