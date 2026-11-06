Mercato delle torri frizzante in Italia

Cellnex, principale operatore europeo di infrastrutture per le telecomunicazioni, ha registrato solidi progressi nei primi nove mesi del 2026, combinando crescita organica, efficienze operative e una minore intensità degli investimenti, riuscendo così a più che raddoppiare il Free Cash Flow. Intanto, visto lo scontro sempre più aspro fra Fastweb + Vodafone (e Tim) con INWIT sui rispettivi contratti di affitto delle torri, Cellnex resta alla finestra, spettatore interessato in un’arena del mobile sempre più litigiosa (vedi la replica di INWIT a Swisscom) e alle prese con il possibile arrivo sul mercato di Starlink all’orizzonte. Anche in Europa.

Detto questo, in Italia c’è la forte urgenza di investire in nuove reti per realizzare il 5G standalone e il fabbisogno di nuovi siti secondo l’ad di Cellnex Italia Federico Protto è di 7-8mila. Non c’è troppo tempo da perdere, tra l’altro.

Il Gruppo sta convertendo la crescita in cassa, avanzando verso il proprio target di leva finanziaria, remunerando gli azionisti e reinvestendo selettivamente in opportunità contrattualizzate volte a rafforzare i rendimenti di lungo periodo.

Perdite diminuite del 17%

Le perdite sono diminuite 17% delle perdite nette nei primi nove mesi dell’anno, mentre il flusso di cassa libero è più che raddoppiato grazie alla crescita organica, alla riduzione degli investimenti e al miglioramento dell’efficienza operativa.

L’azienda spagnola ha inoltre confermato i propri obiettivi per il 2026 e il 2027.

Le perdite nette sono scese a 219 milioni di euro, rispetto ai 263 milioni dell’anno precedente.

I ricavi, al netto delle componenti di trasferimento, sono aumentati del 2,4%, raggiungendo 3.010 milioni.

Il flusso di cassa libero è salito a 474 milioni, rispetto ai 186 milioni di un anno fa, mentre gli investimenti sono diminuiti del 22%, a 860 milioni.

L’azienda ha confermato le previsioni per il 2026 e il 2027, che includono ricavi pari ad almeno 4.080 milioni quest’anno e 4.260 milioni nel 2027, e ha dichiarato di essere ancora sulla buona strada per restituire 1 miliardo agli azionisti quest’anno.

La tower company ha inoltre sottolineato che un nuovo accordo con Polkomtel in Polonia aggiungerebbe circa 3.200 siti condivisi al portafoglio entro il 2030 e sosterrebbe la generazione di cassa nel lungo periodo.

“Stiamo (…) reinvestendo in modo selettivo laddove individuiamo opportunità sostenute da contratti a lungo termine, così da generare un rendimento interessante“, ha detto l’amministratore delegato Marco Patuano in un comunicato.

In Italia, Cellnex resta alla finestra

Swisscom, primo azionista di Fastweb + Vodafone, ha detto che sta discutendo con Cellnex e Phoenix Towers possibili sinergie ulteriori per ovviare alla chiusura del contratto di affitto delle torri di INWIT, con cui il contenzioso sull’MSA è aperto e non accenna a diminuire.

Lo scontro fra Fastweb + Vodafone e Tim con INWIT rappresenta chiaramente un’opportunità per ampliare, in prospettiva, il business in Italia, dove Cellnex potrebbe investire ulteriormente nei prossimi anni per contribuire alla realizzazione della nuova rete 5G standalone, forte del prestito da 375 milioni da parte della BEI appena annunciato dal gruppo.

Crescita sostenuta da una maggiore leva operativa

I ricavi riportati, al netto delle componenti pass-through, hanno raggiunto 3.008 milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto ai 2.937 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Su base organica like-for-like, i ricavi sono cresciuti del 4,9%, sostenuti dalla protezione dall’inflazione e dalla domanda dei clienti. Le attività di co-locazione e Build-to-Suit hanno contribuito con 104 milioni di ricavi addizionali.

Il business delle Torri si conferma il principale contributore ai ricavi del Gruppo. I ricavi riportati sono pari a 2.456 milioni di euro, con una crescita organica del 5,1%.

I Points of Presence (PoPs) netti sono aumentati del 4,1% su base annua a 187.693. Il tenancy ratio è salito a 1,65x da 1,62x.

Tra le altre linee di business del Gruppo, i ricavi sono aumentati su base organica del 5,2% per DAS, Small Cells & RANaaS, dell’8% per Fiber, Connectivity & Housing Services e dello 0,9% per il Broadcasting.

I guadagni di efficienza trainano i margini e la generazione di cassa

Cellnex ha ridotto i costi operativi su base like-for-likedel 4,4% (22 milioni), pur gestendo circa 2.900 torri aggiuntive. Di conseguenza, il costo per torre è sceso del 3,5% su base annua.

Il margine EBITDA Adjusted è salito all’84,8% rispetto all’83,1%, e il margine EBITDAaL è cresciuto al 62,9% dal 60,7%. Su base organica like-for-like, l’EBITDA Adjusted e l’EBITDAaL sono cresciuti rispettivamente del 6,5% e dell’8,9%.

Gli investimenti sono diminuiti del 22% a 860 milioni rispetto a 1.114 milioni. Tale minore intensità di investimenti, combinata con la crescita organica e le efficienze operative, ha portato il Free Cash Flow a 474 milioni, con un incremento di 288 milioni rispetto ai 186 milioni dei primi 9 mesi del 2025. Il costo medio del debito è rimasto al 2,2%, con circa l’80% del debito a tasso fisso.

L’utile operativo è salito a 410 milioni rispetto ai 353 milioni.

“Cellnex sta dimostrando di poter crescere impiegando meno capitale e gestendo il proprio portafoglio in modo più efficiente. Stiamo convertendo la crescita organica in cassa, restituendo tale cassa agli azionisti e reinvestendo selettivamente laddove individuiamo opportunità contrattualizzate in grado di generare rendimenti interessanti nel lungo periodo”, ha detto Marco Patuano, CEO di Cellnex.

Il Recurring Leveraged Free Cash Flow (RLFCF) è cresciuto dell’11,2% su base organica like-for-like a 1.390 milioni. Il RLFCF per azione è salito del 18,3% a 2,09 euro rispetto a 1,77 euro, trainato da una performance operativa più solida, dall’ottimizzazione della struttura del capitale, della struttura fiscale e del costo del debito, nonché dai programmi di riacquisto di azioni proprie.

Struttura patrimoniale e remunerazione degli azionisti

Il debito finanziario netto si è attestato a 21.044 milioni al 30 settembre 2026, rispetto a 20.818 milioni di fine 2025. Il rapporto debito finanziario netto/EBITDA Adjusted è comunque migliorato a 6,13x da 6,28x, sostenuto dalla crescita dell’EBITDA. Cellnex conferma la traiettoria per raggiungere il proprio target di leva finanziaria tra 5x e 6x nel 2027. La liquidità disponibile ammonta a circa 5,0 miliardi, composta da €1,6 miliardi di cassa e €3,4 miliardi in linee di credito committed non utilizzate.

Fitch Ratings ha confermato il rating emittente a lungo termine di Cellnex a “BBB-” con outlook stabile, mantenendo il livello investment grade. L’agenzia ha evidenziato il portafoglio di torri geograficamente diversificato del Gruppo e i solidi termini contrattuali, con accordi a lungo termine con i clienti che garantiscono un’elevata visibilità sui ricavi.

I ritorni per gli azionisti hanno continuato a crescere contestualmente al deleveraging. Cellnex conferma l’obiettivo di distribuire 1 miliardo di remunerazione per gli azionisti nel 2026: 500 milioni in dividendi, già interamente pagati, e 500 milioni in riacquisti di azioni proprie. Al 30 settembre 2026 erano stati erogati 924 milioni dell’obiettivo annuale, con 76 milioni rimanenti nell’ambito dell’ulteriore programma di buyback annunciato a luglio. Tra il 2025 e il 2026, Cellnex avrà restituito circa 2 miliardi agli azionisti, oltre il 10% della sua capitalizzazione di mercato all’attuale prezzo delle azioni.

Polonia: aumento della condivisione delle infrastrutture e miglioramento dell’efficienza del portafoglio

In Polonia, dove gestisce due portafogli di torri indipendenti e parzialmente sovrapposti, Cellnex ha raggiunto un accordo con il proprio cliente Polkomtel per incrementare la condivisione delle infrastrutture e migliorare l’efficienza del portafoglio. Il progetto combina nuove co-locazioni con la rilocazione di siti al fine di ottimizzare il tenancy ratio e supportare le esigenze di copertura, capacità e sviluppo del 5G dei clienti, incluso il rinnovo della RAN.

Il progetto si articola su quattro elementi chiave:

Elemento chiave Ambito del progetto Upside commerciale Circa 3.200 nuove co-locazioni entro il 2030 e ulteriori 2.000 contrattualizzate dopo il 2030 Razionalizzazione della rete Circa 4.200 rilocazioni di antenne e dismissioni di siti Risultato a lungo termine Tenancy ratio previsto oltre 2x entro il 2035 IRR di progetto unlevered post-tasse a doppia cifra Investimenti €500 milioni di CAPEX incrementale tra il 2026 e il 2030

Questo progetto industriale di riferimento è destinato a creare valore per i clienti, gli azionisti e Cellnex, generando al contempo un tasso interno di rendimento pari al doppio del costo del capitale.

I pieni benefici del progetto in Polonia saranno conseguiti man mano che verrà completata la razionalizzazione della rete e aumenteranno le co-locazioni, traducendosi per Cellnex in una generazione strutturalmente più elevata di ricavi, EBITDAaL e FCF.

“L’accordo in Polonia applica la medesima attenzione all’incremento del tenancy ratio sul nostro portafoglio esistente, combinando ulteriori co-locazioni con la razionalizzazione della rete. L’investimento aggiuntivo nel breve termine risponde a una chiara ambizione di lungo periodo, liberando un maggior valore dai nostri asset per cogliere rendimenti più elevati e garantire una più forte conversione in cassa”, ha detto Marco Patuano, CEO di Cellnex.

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