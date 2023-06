È successo a Joan perché, come molti di noi, non ha letto sullo smartphone le (lunghe) informative privacy, i termini e le condizioni di utilizzo di un servizio di video streaming e di altri servizi digitali... Il Grande Fratello come non lo avete mai visto prima.

Qual è il peggior incubo di una persona nella società del capitalismo digitale? Che tutta la tua vita, pubblica e privata, venga registrata e trasmessa in streaming sui dispositivi di milioni di persone. È questo “Joan è terribile”, un nuovo episodio di Black Mirror (stagione 6) disponibile su Netflix.

È successo a Joan perché, come molti di noi, non ha letto sullo smartphone le (lunghe) informative privacy, i termini e le condizioni di utilizzo di un servizio di video streaming e di altri servizi digitali… ha ceduto – ma senza esserne davvero consapevole – il suo consenso a usare i suoi dati per realizzare, con un computer quantistico, il racconto della sua vita, praticamente, in tempo reale trasmesso in video streaming. Il Grande Fratello come non lo avete mai visto prima.

