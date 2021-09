CDTI incontra i sindaci di Roma. Oggi alle 11 appuntamento con Roberto Gualtieri

Il primo incontro è in programma oggi 8 settembre alle 11.00 con il candidato di centrosinistra l'On. Roberto Gualtieri. Come partecipare.

In occasione delle elezioni a Sindaco di Roma, che si terranno il 3 e 4 ottobre 2021, il Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione (CDTI) di Roma ha organizzato un ciclo di incontri con i principali candidati per porre loro una serie di quesiti al fine di conoscere quali politiche intenderanno adottare in materia di “innovazione tecnologica” per lo sviluppo della nostra città.

Il primo incontro è in programma oggi 8 settembre alle 11.00 con il candidato di centrosinistra l’On. Roberto Gualtieri.

Per partecipare all’evento clicca qui.