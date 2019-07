CDTI Forum“, curata dai soci del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione (Key4biz, si propone come un riferimento per il mondo Ict romano nell’approfondimento dei temi di maggior interesse tecnico-economico del settore. Per consultare tutti gli articoli clicca qui. La rubrica ““, curata dai soci del CDTI ) di Roma e promossa da, si propone come un riferimento per il mondo Ict romano nell’approfondimento dei temi di maggior interesse tecnico-economico del settore. Per consultare tutti gli articoli

Il 10 luglio u.s. si è tenuta l’Assemblea d’Estate del CDTI, quest’anno dedicata al mondo giovanile.

“Abbiamo scelto di rivolgerci ai giovani perchè rappresentano il patrimonio più importante del nostro Paese”, ha esordito il Presidente del Club, Massimo di Virgilio; è su di loro che dobbiamo investire, se vogliamo contribuire a costruire un grande progetto di rinnovamento.

È poi proseguita una illustrazione dei risultati conseguiti nel 2018, anno che ha visto, grazie al deciso impegno dei Soci, la celebrazione del Trentennale del CDTI con una carrellata di iniziative, dalla Blockchain all’Intelligenza Artificiale, dalla Cyber Security alla Sanità Digitale, culminato con la costituzione del “Comitato CIO” del Club che, grazie a numerose adesioni di importanti esponenti del mondo ICT pubblico e privato romano, assicura al CDTI la disponibilità di un punto di riferimento di assoluto livello per valutare temi complessi della trasformazione digitale e relative implicazioni tecnico-sociali.

Immediatamente dopo ha preso la parola l’ing. Luca Attias, Commissario Straordinario per l’Agenda Digitale, che è intervenuto per illustrare il manifesto della “Repubblica Digitale”, l’importante iniziativa promossa dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di accompagnare il processo di trasformazione digitale con una serie di azioni di inclusione digitale finalizzate all’abbattimento di ogni forma di divario digitale di carattere culturale.

Ha poi raccolto il testimone “Companies Talks”, che ha proposto il racconto di un viaggio all’insegna della tecnologia e dell’organizzazione, svelando in una eccellente rappresentazione teatrale il segreto di Google, un successo planetario frutto della vision di due grandi innovatori che in una sintesi eccellente contenuta in una semplice schermata bianca occupata solo da un logo sono diventati l’oracolo dei giorni nostri.

Dopo una introduzione fuori concorso di Raffaello Bonghi che ha magnetizzato la platea, raccontato una serie di esperienze e di ricerche sulla robotica di grandissimo rilievo, sono via via saliti sul palco sette giovani ospiti “speciali”, che hanno raccontato una serie di interessanti progetti di innovazione; un vero e proprio concerto che Ambra Abdullahi, Antonio De Fano, Axel Mattias Ricci, Lorenzo Ridente, Francesco Paolo Russo, Gianluca Scatena, Matteo Vicari hanno saputo regalare a tutti i Soci, che non solo li hanno ascoltati con grandissima attenzione ed ammirazione, ma che li hanno applaudito appassionatamente e calorosamente per le loro brillantissime presentazioni.

Al termine su indicazione di una giuria costituita da alcuni membri del “Comitato CIO”, e da alcuni Soci il Presidente del Club ha proclamato vincitore Francesco Paolo Russo, assegnandogli un premio in denaro, finalizzato all’acquisto di un percorso formative condiviso.

Si è così conclusa una Assemblea speciale con la quale il CDTI ha lanciato un primo segnale, tra i tanti con i quali intende mettersi a disposizione di Scuole, Università, ricercatori, neo-imprese e neo-imprenditori, startup e startupper, per svolgere con i suoi Soci funzioni di “tutor” e “mentor” per trasferire competenze, conoscenze ed esperienze, facilitando la relazione tra chi oggi ha ruoli dirigenziali e chi si accinge ad entrare nel mondo del lavoro.