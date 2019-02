CDTI, al via il nuovo ciclo di incontri. Primo ospite Enza Bruno Bossio (PD)

Il nuovo ciclo di “Incontri con ……” avviato dal Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione (CDTI) di Roma si è aperto ieri ospitando l’On. Enza Bruno Bossio, registrando un assoluto successo sia di partecipanti, vista la numerosa presenza di soci e ospiti, sia di contenuti, perché i temi trattati sono stati molto ben circoscritti e adeguatamente sviluppati, e soprattutto di programma, perché tutti gli interventi sono stati finalizzati alla ricerca di proposte di soluzione concrete.

Massimo di Virgilio, Presidente del CDTI, nell’aprire i lavori ha posto l’accento sulla necessità di “rammendare” il tessuto connettivo che lega il mondo delle Amministrazioni, delle Imprese, della Politica e della Ricerca per superare steccati e contrapposizioni, mettendo a fattor comune forze e intelligenze.

Il Club di Roma, da canto suo, è pronto a fare la sua parte, rendendo disponibile tutto il patrimonio di competenze ed esperienze accumulate in trent’anni dalla fondazione del 1988, e proponendosi come luogo di incontro tra tutti i mondi prima citati.

“Un ringraziamento speciale va all’On. Enza Bruno Bossio ospite principale di questo primo incontro – ha dichiarato Massimo di Virgilio – non tanto e non solo per aver accettato l’invito e per aver svolto una relazione introduttiva impeccabile, ma soprattutto per aver compreso in pieno lo spirito dell’iniziativa, rispondendo con chiarezza e franchezza ad ognuno dei numerosi quesiti che le sono stati rivolti dagli intervenuti e assumendo l’impegno a lavorare insieme per costruire progetti di cambiamento da portare concretamente insieme”.