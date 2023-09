Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia, in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione della partecipata CDP Venture Capital, stante il vigente patto parasociale, hanno approvato le seguenti designazioni.

In particolare, CDP ha designato i seguenti nominativi:

Agostino Scornajenchi (Amministratore Delegato)

Enrico Canu

Manuela Sabbatini

Lorenzo Maternini

Stefano Cuzzilla

Valeria Bucci

Invitalia ha designato i seguenti nominativi:

Anna Lambiase (Presidente)

Stefano Massari

Valentina Milani

Alla Presidente e all’Amministratore Delegato uscenti, Francesca Bria ed Enrico Resmini, vanno i sentiti ringraziamenti per il grande contributo offerto e i significativi risultati conseguiti dalla società in questi anni per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell’innovazione in Italia.