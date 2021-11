Cdp, Scannapieco: ‘Resteremo azionisti stabili in asset strategici’

La giornata in pillole.

Piano industriale Cdp 2022-2024: previste risorse per 65 miliardi di euro, che attiveranno investimenti potenziali per 128 miliardi.

Il ministro Vittorio Colao in visita a Bruxelles: ‘La Commissione Ue ha sempre ribadito che gli operatori verticalmente integrati non sono visti come pro-concorrenziali, ovviamente ne terremo conto’.

Infine la Rai. A quasi tre anni dall’approvazione da parte del CdA, a pochi mesi dall’annuncio di messa in onda a fine anno, si scopre che il canale “in inglese”, detto anche “canale internazionale”, non si farà.

