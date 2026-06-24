»
»
Cdp e Confindustria a Venezia: nuovi strumenti per la crescita delle imprese venete

Cdp e Confindustria a Venezia: nuovi strumenti per la crescita delle imprese venete

di |
Cdp e Confindustria a Venezia: nuovi strumenti per la crescita delle imprese venete Adnkronos

(Adnkronos) – Il Roadshow nazionale “Insieme per il futuro delle imprese” fa tappa in Veneto. Gorno Tempini: “Il Veneto era un passaggio scontato, importantissimo. 200 miliardi di Pil, 400 mila imprese, 80 miliardi di export”. Scannapieco rilancia il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti a investimenti, internazionalizzazione e crescita dimensionale delle aziende. Boscaini chiede un rinnovamento del modello produttivo del Nord Est e una maggiore apertura alla finanza alternativa, mentre Carron sottolinea l’impatto di dazi e tensioni geopolitiche su una regione fortemente industriale ed esportatrice e indica in CDP un partner strategico per accompagnare lo sviluppo delle imprese e dei territori. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche