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Cdm approva Documento programmatico di finanza pubblica. Giorgetti: “Scostamento di bilancio 0,3% per difesa ed energia in 2027 e 2028”

Cdm approva Documento programmatico di finanza pubblica. Giorgetti: “Scostamento di bilancio 0,3% per difesa ed energia in 2027 e 2028”

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Cdm approva Documento programmatico di finanza pubblica. Giorgetti: “Scostamento di bilancio 0,3% per difesa ed energia in 2027 e 2028” Adnkronos

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). “Il Dpfp arriva in un contesto particolarmente complesso, in cui fare previsioni è complicato” ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm. Lo scostamento “è quantificato nello 0,3% per l’energia e per la difesa nel 2027, e la stessa previsione vale per il 2028″.  

“Abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all’1%” la stima di crescita del Pil “rispetto all’originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8% nel 2027, 0,9% nel 2028 e 0,8% nel 2029”. 

economia

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Redazione Key4biz

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