Che giornata è stata dal nostro ‘osservatorio’?

Consultando online la relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga a cura di Infratel Italia, abbiamo scoperto che più di 2mila Comuni saranno in commercializzazione al 30 aprile 2021.

Abbiamo anche pubblicato i nomi delle 21 persone scelte da Renato Brunetta per l’Advisory board della transizione amministrativa: “Il Comitato mi sosterrà nella riforma della PA”, ha detto il ministro.

Infine, per il Cda Rai, pubblicati gli elenchi ufficiali di 194 aspiranti. Ma i requisiti?



Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Piano BUL: più di 2mila Comuni in commercializzazione al 30 aprile 2021

di Paolo Anastasio

Nel mese di aprile segnali di accelerazione per numero di cantieri completati (+133) e as built consegnati (+91). Mappatura delle reti al via.

Enel: crescono investimenti del +8,8%, in rinnovabili ed elettrificazione

di Flavio Fabbri

L’obiettivo a lungo termine del Gruppo Enel resta la “decarbonizzazione delle fonti energetiche” entro il 2050.

PA, nasce l’Advisory board della transizione digitale. I 21 componenti

di Piermario Boccellato

Il Comitato sosterrà il ministro nella complessiva riforma della PA, tassello cruciale per attuare il PNRR.

Gara Consip per reti locali PA, Consiglio di Stato boccia assegnazione a Tim

di Paolo Anastasio

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Vodafone contro l’assegnazione a Tim della gara Consip per reti locali nella PA.

Cda Rai, pubblicati gli elenchi ufficiali di 194 aspiranti. Ma i requisiti?

di Angelo Zaccone Teodosi

Pubblicati questa mattina gli elenchi ufficiali dei 194 aspiranti, tra Camera e Senato, per 4 posti in Cda Rai.

Streaming e cinema, come sarà il post-pandemia?

di Edoardo Stigliani

Ha fatto scalpore il numero non esaltante di nuovi abbonamenti streaming dell’ultimo trimestre di Netflix.

5G, cresce l’Arpu in Cina. Le telco cominciano a monetizzare

di Paolo Anastasio

Gli investimenti nelle nuove reti cominciano a pagare. Cresce in Cina l’Arpu mobile e la diffusione di nuovi smartphone e reti.

Democrazia Futura. L’effetto Draghi su quel che resta dei partiti

di Carlo Rognoni

Un futuro al Quirinale o candidato premier a capo di una Costituente Riformista? Il punto di vista di Carlo Rognoni per Democrazia Futura.

“Quasi” smart working per 5,3 milioni di lavoratori in Italia a fine 2021

di Flavio Fabbri

È molto probabile che poco più di un lavoratore su tre nel nostro Paese rimanga in smart working alla fine dell’anno in corso.

Voice of customer, dall’era del marketing all’era del cliente

di Neosperience Team

Mariela Di Luna e Alice Melpignano, sono state le protagoniste del webinar “Voice of Customer. Ecco cosa ci hanno raccontato.

ALTRE NEWS

“David Neumarker (SIA): “l pagamenti digitali e le nuove sfide di Cybersecurity”

