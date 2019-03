CD Projekt si prepara ad assumere

In arrivo 250 nuovi dipendenti.

Nonostante un anno di ricavi e profitti in calo, CD Projekt ha annunciato la creazione di 250 nuovi posti di lavoro.

Durante la presentazione del bilancio annuale, il CFO Piotr Nielubowicz ha confermato che CD Projekt creerà 3.000 metri quadri di uffici, in cui alloggerà la nuova forza lavoro.

“Probabilmente è meno di metà dello spazio attuale della compagnia”, ha detto Nielubowicz, “quindi probabilmente potremo creare 250 nuovi posti di lavoro per CD Projekt e GOG”.

La decisione segue un anno di ricavi in calo, dai 109,1 milioni a 85 milioni di euro. In calo anche i profitti, da 47,1 milioni a 25,6 milioni di euro.

The Witcher 3: Wild Hunt continua a essere l’IP più importante dello studio, con 25 milioni di € di profitti generati. All’uscita, avvenuta nel 2015, il 71% delle copie vendute erano in formato fisico, mentre l’anno scorso ben l’80% è stato distribuito in digitale