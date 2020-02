CD Projekt è ora la seconda azienda di videogiochi meglio valutata in Europa

CD Projekt è diventata, in termini di valutazione di mercato, la seconda azienda di videogiochi più grande d’Europa, seconda sola a Ubisoft.

Valutata 6,7 miliardi di dollari un mese fa, l’azienda ha ora toccato gli 8 miliardi di dollari in seguito all’uscita di The Witcher 3 su Nintendo Switch. La nuova versione ha moltiplicato le vendite del gioco del 500%. Anche l’attesissimo Cyberpunk 2077, nonostante il recente rinvio, ha probabilmente giocato un ruolo nell’incremento di valore.

Ubisoft, che per ora resta l’azienda del settore dalla valutazione maggiore in Europa, è valutata a 9,6 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda The Witcher 3, CD Projekt ha aggiunto l’integrazione dei salvataggi tra Switch e PC via Steam e GOG. La funzione ha di sicuro facilitato il passaggio tra piattaforme, favorendo la penetrazione sul mercato del gioco.